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林懷民故鄉 新港文教基金會邁入35周年 辦跨域特展

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
新港文化館25號倉庫「複寫．新港」特展，展出至明年1月15日。圖／新港文教基金會提供
新港文化館25號倉庫「複寫．新港」特展，展出至明年1月15日。圖／新港文教基金會提供

新港文教基金會明天邁入35周年，邀請10名青年藝術家在新港文化館25號倉庫，辦「複寫．新港」特展 ，從新港作家林懷民、鄭宗弦的文學作品出發，與1994年全國文藝季「親近新港」攝影展，產生互動及對話，即日起展出至明年1月15日。

複寫．新港，重申4個展覽論題「顧鄉．故鄉」、「時空．圖像」、「行腳．傳承」及「生態．展望」為新港青年林正尉、徐家瑋策展人，透過藝術邀請林怡君、林彥良、周學涵、高千惠、張仲任、郭柏翔、郭靜蓁、黃怡豪、駱巧梅及謝涓娟10位藝術家，連結青年創作領域、生命歷程，跨世代的對話與思辨一同齊聚在新港。

新港文教基金會董事長陳政鴻表示，1987年10月林懷民老師率團雲門舞集回到家鄉新港表演，激發了小鎮醫師陳錦煌及鄉親有錢出錢，有力出力，新港是個很特別地方，從幼兒到高齡社群所需社區照護及陪伴，建立新港鄉親引以為傲的社會處方籤。

策展人徐家瑋指出，展覽意圖打開「新港藝文展覽史」的範疇與想像，以曾發生過的展覽經驗，以新的靈魂及精神，回到現場，化作第3條深藏其中的敘事線，於記憶和情感層面，讓我們與「親近新港」攝影展，進行橫跨30年的銜接、交錯和對話，為當今小鎮文化的實踐思考，開出歷史思路、並望向未來的創新之道。

新港藝術高中校長任以真表示，師生團隊，近期積極發展STEAM教育藝術成果，盼建構出以藝術為核心串接STEAM精神，為跨領域、動手做、生活應用、解決問題、五感學習等素養課程，以VR元宇宙、AI循跡自走車、光雕投影裝置再現新港文史及環境脈絡，透過此課程活動，培養數位科技藝術未來人才。

新港藝術高中表示，學校的STEAM教育藝術課程，與臺中高工3D創客社、桃園市立建國國小科技藝術社等學生，成立STEAM Maker策略聯盟，跨校進行跨域交流，透過數位溝通與異地合作，分享新港美好人事物，串起美好情誼。

新港藝術高中美術教師駱巧梅，帶領新港藝術高中蔡梅音、楊淑萍、黃心筠等師生共創新媒體藝術裝置，以虛擬藝術VR元宇宙、動力裝置及光雕投影，展現今昔新港風土及人文觀察，作品讓民眾沉浸新港想像，透過VR科技與藝術實驗，將元宇宙新港街景以實體再現，讓人體驗歷史進程與藝術創意表現。

新港文化館25號倉庫「複寫．新港」特展，展出至明年1月15日。圖／新港文教基金會提供
新港文化館25號倉庫「複寫．新港」特展，展出至明年1月15日。圖／新港文教基金會提供
新港文化館25號倉庫「複寫．新港」特展，展出至明年1月15日。圖／新港文教基金會提供
新港文化館25號倉庫「複寫．新港」特展，展出至明年1月15日。圖／新港文教基金會提供
新港文化館25號倉庫「複寫．新港」特展，展出至明年1月15日。圖／新港藝術高中提供
新港文化館25號倉庫「複寫．新港」特展，展出至明年1月15日。圖／新港藝術高中提供

林懷民

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