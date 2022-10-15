南市副議長補選民進黨人選擺不平？黨團：已有初步共識
台南市副議長林炳利上個月26日病逝後，議會依法必須在本月28日前完成補選，目前在議會掌握過半的民進黨動向備受矚目，傳出因多人想角逐，中央黨部督導小組南下與民進黨團溝通，黨團發言人呂維胤說中央黨部只是來交換意見，目前黨團還是傾向不要補選，即使補選也不會有動作，讓林炳利副議長的名字一直到任期屆滿，功德圓滿。
呂維胤表示，中央督導小組昨天南下和黨團三長交換意見，之前黨團成員私下都有交換意見，大部分的看法，是覺得這次補選副議長任期只剩1個月，只是象徵意義，且今年度台南市總預算還沒完全審完，其他黨團是傾向選後再審，這時候如果開臨時會選副議長，卻不審總預算也難對社會交代。
呂維胤說，昨天會面沒有結論，但黨團表達不需要也不必要補選，也呼籲其他政黨不要補選，如果有補選，民進黨團也不需要參加，也不要有其他什麼方式的動作，這也是對林炳利副議長的一個尊重。
國民黨議員蔡育輝說，民進黨團掌握26席加上與民進黨友善的無黨籍議員，已過半數，國民黨和無黨加起來也未達半數，如果要補選，建議黨團還是要辦意願登記，若有2人以上就假投票，雖然勝選機率不高，但黨團應該做的還要做。
台南市議長郭信良先前受訪時表示，去年新修正的《地方立法機關組織準則》第19條規定，副議長死亡應於出缺日起3日內報請行政院備查，並應於備查之日起30日內補選，補選事在必行，期限是本月28日。
有議員私下認為，依法雖然要辦補選，但如果出席人數不足一再流會，技術性拖到任期屆滿，副議長不必補選也不觸犯法律。
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