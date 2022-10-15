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第1屆詹氏盃拳王爭霸賽 高手雲集三好國際酒店開打

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
第1屆詹氏盃台灣拳王金腰帶爭霸賽，今晚於斗六市三好國際酒店開打，來自全國各地拳館近40名拳擊菁英，齊聚一較高下。記者蔡維斌／翻攝
第1屆詹氏盃台灣拳王金腰帶爭霸賽，今晚於斗六市三好國際酒店開打，來自全國各地拳館近40名拳擊菁英，齊聚一較高下。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣詹氏拳館主辦的第1屆詹氏盃台灣拳王金腰帶爭霸賽，今晚於斗六市三好國際酒店開打，來自全國各縣市20個多的拳館近40名拳擊菁英，齊聚一較高下，尤其雲林難得一見拳賽，各路好手拳技盡施，觀眾大開眼界，冠軍拳王除可獲獎金，也可佩上象徵至高榮譽的「金腰帶」。

拳擊賽在雲林屬冷門運動，為推廣拳擊運動，位於斗六市的詹氏拳館負責人詹慶雲一直有個夢想，期能在雲林開辦全國性拳賽，以帶動拳風，在雲林縣議員林岳璋及長笙、亞設建設支持下，今天終能讓第1屆全國拳賽在雲林開賽。

主辦單位選擇在環境優雅的三好國際酒店餐廳部作為賽場，從擂台搭設到裁判團、觀眾席設置都符合國際賽事標準，場地好燈光佳，讓拳手可在完善的擂台盡情發揮拳技。裁判長林照顏說，賽事分甲、乙組各9場次，甲組冠軍獎金1萬元，並可獲象徵至高榮譽的「金腰帶」。

難得首全國拳賽在雲林開賽，主辦的詹慶雲老師，為籌辦拳賽積極奔波，眼看好夢成真，卻因確診而無法出席拳賽，實為美中不足，詹慶雲曾是拳擊國手，2015年教職退休後，在斗六開設拳館，投入地方拳擊推廣並培訓不少選手，為國爭光，這次能號召全國好手齊聚勁技，十分難得，也讓選手有機會為國際大賽暖身。

林照顏說，國內也培訓不少國際好手，女拳手黃曉雯曾摘得東奧銅牌、林郁婷更勇奪2022世錦賽女子金牌、陳念琴也曾是世界金牌高手，希望藉由更多的拳賽，給選手更多發揮的舞台，培訓辛苦但只要大家勇於追夢，繼續在國際大賽摘金奪銀絕不是夢。

第1屆詹氏盃台灣拳王金腰帶爭霸賽，今晚於斗六市三好國際酒店開打，來自全國各地拳館近40名拳擊菁英，齊聚一較高下。記者蔡維斌／翻攝
第1屆詹氏盃台灣拳王金腰帶爭霸賽，今晚於斗六市三好國際酒店開打，來自全國各地拳館近40名拳擊菁英，齊聚一較高下。記者蔡維斌／翻攝
第1屆詹氏盃台灣拳王金腰帶爭霸賽，今晚於斗六市三好國際酒店開打，來自全國各地拳館近40名拳擊菁英，齊聚一較高下。記者蔡維斌／翻攝
第1屆詹氏盃台灣拳王金腰帶爭霸賽，今晚於斗六市三好國際酒店開打，來自全國各地拳館近40名拳擊菁英，齊聚一較高下。記者蔡維斌／翻攝

雲林 斗六

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