雲林青年「外漂不再孤獨」 斗六子弟領創首支民間組織

雲林斗六子弟、高雄科技大學學生會長吳昌韋，今號召70多名外漂及在乎雲林的青年，齊聚古坑創樂子生活學苑成立「雲林青年之友會」，他說，希望團結雲林青年，對故鄉保持認同感、凝聚向心力，也將成立粉絲專頁，提供發聲平台、解決問題，並扮演縣府與青年間的溝通橋樑，改造雲林更有青春活力。

縣長張麗善今天授證雲林青年之友會會長予吳昌韋時說，縣府勞動暨青年事務發展處正在推動「青年Plus進擊的希望工程」青年政策，從生活、生計到產業著力，打造青年優居城市，努力讓雲林成為「青朋好友」最有吸引力的故鄉。

吳昌韋說，雲林縣在外縣市求學、工作的青年很多，但出外後與故鄉產生極大距離感，除了對故鄉的認識消極、被動，甚至有問題也不知該向誰詢問、該如何求助，加深他想創立組織的心願。

吳昌韋很開心有多名在地曾任高中職、大學學生會長，及一群熱愛雲林、成長於此、出生雲林、關心雲林與深耕在地的雲林青年，願意與他一起站出來，共同為「同一個理想」努力。

前虎尾高中學生會長、現任畢聯會長，及雲林縣青年事務諮詢委員會委員蘇柏任說，雲林青年之友會除是旅外青年後盾，也會扮演集結、傳遞在地青年心聲的角色，與公部門和其他世代對話。