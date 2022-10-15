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邊境解封 越南胡志明首發團阿里山鄒族巡禮

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
邊境解封，交通部觀光局胡志明辦事處主任周欣毅上午帶領21名越南首發觀光團，上阿里山作「部落客」。圖／阿管處提供
邊境解封，交通部觀光局胡志明辦事處主任周欣毅上午帶領21名越南首發觀光團，上阿里山作「部落客」。圖／阿管處提供

邊境解封，交通部觀光局胡志明辦事處主任周欣毅上午帶領21名越南首發觀光團，上阿里山作「部落客」，從系列鄒族樂舞表演到部落特色餐點、品茗茶席，品嘗高海拔阿里山咖啡，胡志明市旅遊業者說，「將規畫越南遊客，來阿里山作部落客」。

阿里山國家風景區管理處長洪維新說，每年9月至12月辦理系列阿里山鄒年慶活動，鄒族傳統生活與豐富的生態旅遊資源，全台獨一無二文化瑰寶，尊重部落，與部落共同推動具在地特色的主題活動。

阿里山高山茶是到訪台灣不能錯過的，無論品茗或品嘗茶料理，都是了解茶文化第一步，近年來阿里山咖啡被公認為全國品質最佳，甚至是亞洲第一產區，農民種植平均水準與後處理技術均在全國處於領先地位，也是推薦給國外遊客入門阿里山特產的首選。

洪維新表示，阿里山獨特生態美景、美食、原民文化以及農特產品，具吸引國外旅客來阿里山旅遊實力，邊境解封後，邀請海外旅人一起來阿里山作部落客。

邊境解封，交通部觀光局胡志明辦事處主任周欣毅上午帶領21名越南首發觀光團，上阿里山作「部落客」。圖／阿管處提供
邊境解封，交通部觀光局胡志明辦事處主任周欣毅上午帶領21名越南首發觀光團，上阿里山作「部落客」。圖／阿管處提供
邊境解封，交通部觀光局胡志明辦事處主任周欣毅上午帶領21名越南首發觀光團，上阿里山作「部落客」。圖／阿管處提供
邊境解封，交通部觀光局胡志明辦事處主任周欣毅上午帶領21名越南首發觀光團，上阿里山作「部落客」。圖／阿管處提供
邊境解封，交通部觀光局胡志明辦事處主任周欣毅上午帶領21名越南首發觀光團，上阿里山作「部落客」。圖／阿管處提供
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阿里山 鄒族 邊境解封

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