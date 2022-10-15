老舊北港轉運站閒置多年 地方促轉型加速多元開發

雲林縣北港鎮舊台汽客運站，荒廢閒置多年，原計畫開發為北港轉運站，因該地位於北港新興蛋黃區，多數土地產權屬國有財產署，署方決定採高度開發，立委蘇治芬今天邀請雲科大教授劉銓芝等人召開記者會，強調中央地方將齊力把朝天宮和轉運站開發為北港發展的雙核心。

蘇治芬說，北港轉運站是她母親當省議員爭取建設的，當年是中興號公路站，但時代變遷，轉運站的開發要更多元並注入現代元素，朝天宮老街古都樣貌，轉運站可定位為休閒、商業、青創的新核心，除交通轉運功能，要整合旅宿、Ubike站點及觀光三輪車站等，帶動商機。

北港前鎮長張勝智、議員蔡孟真、蔡岳儒也說，轉運站緊鄰家樂福、星巴克、肯德基、牛墟等，如今全聯旗鑑店趕工興建中，整條華南路已變成北港新興蛋黃區，未來可與朝天宮發展為北港雙核心，尤其佔地廣闊且位在三角窗的轉運站更須妥善規畫，深度開發才符合經濟效益，吸引香客變遊客。

雲科大教授劉銓芝強調，轉運站可引進青年旅館、青創、休閒產業，吸引更多年輕遊客深度體驗北港宗教文化，讓新核心與舊核心得以結合永續發展。

立委劉建國則以爭取西螺轉運站分享成功經驗，強調北港轉運站擁有更深厚的開發條件，他說，國產署擁有80%土地，地方政府要有足夠的規畫來說服中央，才能爭取到主導權，民國100年他與西螺鎮長共同提出好計畫，讓國產署能接受並找到兩家客運業者加入，1年就迅速完成，10年來已融入西螺在地特色，發展成新商區。