嘉義藝術節 鼓舞敲響新世代

嘉義市政府文化局主辦「2022嘉義藝術節」今天下午由副市長陳淑慧、藝術總監朱育佑、明華園孫翠鳳等來賓以擊鼓儀式拉開序幕，為期3個週末藝文活動，將有25個優秀表演團體接力演出；副市長陳淑慧邀請市民朋友一同來共享、共賞、共樂，享受充滿藝術氣息又輕鬆趣味的藝文活動。

文化局表示，藝術節自10月15至30日在文化廣場、音樂廳盛大舉行，開幕儀式以「鼓舞新世代」為主題，呼應疫情影響下，持續展現嘉義的熱情與活力。為推廣及鼓勵表演創作者，以徵選方式邀請6組傑出表演者進行演出，以及2場工作坊、2場講座、5場音樂廳演出，同時有文創市集及草地派對等周邊活動，打造屬於嘉義滿滿藝文氣息的10月份。

文化局今年邀請25個優秀表演團體共同參與，規畫三大面向、六大系列節目；規畫「跨世代」、「親子同樂」、「全齡藝起」三大面向，其中包括在音樂廳演出的「明華園總團」-《盗情》、「長義閣掌中劇團」-《我，哪吒》以及嘉義市青年管弦樂團的沙龍音樂會。

六大系列節目包括，「神鼓盛典」、「狂歡Do Re Mi」、「瘋搖滾時代」、「世界音樂瘋」、「相遇舞樂」及「藝猶未盡」，由國內及在地知名團隊共同參與；有曾獲得或入圍金曲獎的「絲竹空爵士樂團」、「青虫aoi」、「聲動樂團」、「嬉班子」…等，也有各縣市傑出演藝團隊「嘉頌重奏團」、「飛揚民族舞團」、「妙璇舞蹈團」、「太日樂集」…等。詳細節目可至「2022嘉義藝術節」官網查詢。