快訊

普亭被盟友公然嗆聲 這國總統怒轟7分鐘：我們只是要尊重

台大碩博士論文須經比對 教授揭「這系」學生易被系統認抄襲

釋小龍火辣妻子曝光 網友見她身材曲線笑了：難怪還俗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義藝術節 鼓舞敲響新世代

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市副市長陳淑慧（中）、明華園孫翠鳳（左）等人一同以擊鼓儀式拉開藝術節序幕。記者李宗祐／攝影
嘉義市副市長陳淑慧（中）、明華園孫翠鳳（左）等人一同以擊鼓儀式拉開藝術節序幕。記者李宗祐／攝影

嘉義市政府文化局主辦「2022嘉義藝術節」今天下午由副市長陳淑慧、藝術總監朱育佑、明華園孫翠鳳等來賓以擊鼓儀式拉開序幕，為期3個週末藝文活動，將有25個優秀表演團體接力演出；副市長陳淑慧邀請市民朋友一同來共享、共賞、共樂，享受充滿藝術氣息又輕鬆趣味的藝文活動。

文化局表示，藝術節自10月15至30日在文化廣場、音樂廳盛大舉行，開幕儀式以「鼓舞新世代」為主題，呼應疫情影響下，持續展現嘉義的熱情與活力。為推廣及鼓勵表演創作者，以徵選方式邀請6組傑出表演者進行演出，以及2場工作坊、2場講座、5場音樂廳演出，同時有文創市集及草地派對等周邊活動，打造屬於嘉義滿滿藝文氣息的10月份。

文化局今年邀請25個優秀表演團體共同參與，規畫三大面向、六大系列節目；規畫「跨世代」、「親子同樂」、「全齡藝起」三大面向，其中包括在音樂廳演出的「明華園總團」-《盗情》、「長義閣掌中劇團」-《我，哪吒》以及嘉義市青年管弦樂團的沙龍音樂會。

六大系列節目包括，「神鼓盛典」、「狂歡Do Re Mi」、「瘋搖滾時代」、「世界音樂瘋」、「相遇舞樂」及「藝猶未盡」，由國內及在地知名團隊共同參與；有曾獲得或入圍金曲獎的「絲竹空爵士樂團」、「青虫aoi」、「聲動樂團」、「嬉班子」…等，也有各縣市傑出演藝團隊「嘉頌重奏團」、「飛揚民族舞團」、「妙璇舞蹈團」、「太日樂集」…等。詳細節目可至「2022嘉義藝術節」官網查詢。

文化局表示，今年嘉義藝術節透過振奮人心的鼓聲、舞蹈、音樂、傳統戲劇的藝文表演活動，帶領著嘉義市藝文領域走向新的世代，邀請市民朋友們前來享受充滿藝術氣息又輕鬆趣味的藝文活動，一起走出疫情、迎向自信、邁向更開闊的未來。

嘉義市副市長陳淑慧（中）主持開幕儀式。記者李宗祐／攝影
嘉義市副市長陳淑慧（中）主持開幕儀式。記者李宗祐／攝影
開幕儀式吸引許多民眾熱情參與。記者李宗祐／攝影
開幕儀式吸引許多民眾熱情參與。記者李宗祐／攝影
現場也有規畫假日市集。記者李宗祐／攝影
現場也有規畫假日市集。記者李宗祐／攝影
在副舞台演出的傳統樂曲表演。記者李宗祐／攝影
在副舞台演出的傳統樂曲表演。記者李宗祐／攝影

嘉義 文化局 藝術節

延伸閱讀

文化結合觀光創雙贏 金門四季走讀後浦小鎮

新世代Audi電動車軍團是否還有Avant旅行車型？

中職／林智勝有望嘉市締造300轟 市府：撿到開轟球加碼送禮

動保業務快速成長 中台灣首長會議建請增人應列危勞職務

相關新聞

南市副議長補選民進黨人選擺不平？黨團：已有初步共識

台南市副議長林炳利上個月26日病逝後，議會依法必須在本月28日前完成補選，目前在議會掌握過半的民進黨動向備受矚目，傳出因...

邊境解封 越南胡志明首發團阿里山鄒族巡禮

邊境解封，交通部觀光局胡志明辦事處主任周欣毅上午帶領21名越南首發觀光團，上阿里山作「部落客」，從系列鄒族樂舞表演到部落...

老舊北港轉運站閒置多年 地方促轉型加速多元開發

雲林縣北港鎮舊台汽客運站，荒廢閒置多年，原計畫開發為北港轉運站，因該地位於北港新興蛋黃區，多數土地產權屬國有財產署，署方...

疑因施工開挖造成…台南永康突現深5米天坑 封路搶修中無人傷

台南市永康正南三路148號前方路面疑似因為路面挖掘、上午七點多開始突然不斷崩塌，出現「長約30米、寬約6米、深約5米天坑...

雲林滷肉飯打響知名度 千人逗陣呷飯蒐集行家美味

2022雲林滷肉飯節今在古坑綠色隧道舉辦，「千人吃滷肉飯」的盛大情景再次重現，縣長張麗善也表揚「神級滷肉飯」獲獎專業店家...

改裝車半夜噪音擾民 環保監理與台南白河警方合力取締

台南白河警分局昨天深夜結合環保局、麻豆、新營監理站及交大等稽查人員在市175線改裝噪音車輛易出沒路段聯合稽查；共攔查33...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。