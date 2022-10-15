聽新聞
test
0:00 / 0:00
疑因施工開挖造成…台南永康突現深5米天坑 封路搶修中無人傷
台南市永康正南三路148號前方路面疑似因為路面挖掘、上午七點多開始突然不斷崩塌，出現「長約30米、寬約6米、深約5米天坑」；民眾報案路面塌陷影響行車安全，警方獲報到場警戒管制交通並通知區公所與施工單位灌漿搶修，沒有人員受傷。
永康警分局表示，獲報派遣轄區鹽行派出所員警到場了解，現場民眾質疑因施工開挖造成；施工單位商請義交8人上午8點開始交通疏導管制；道路封閉範圍由中正二街與正南三路口，至正南三路106號雙向封閉，並通報區公所及聯繫1999派相關人員處置。
警方表示，現場路面下陷，永康區公所人員到場處置。路面封閉至今未發生重大交通事故與壅塞情形。區公所表示，一旁有市政府水利局工程，路面塌陷原因與責任需要進一步釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言