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台南永康突現「30公尺巨大天坑」 疑因施工開挖釀禍

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疑因施工開挖造成…台南永康突現深5米天坑 封路搶修中無人傷

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南永康正南三路突現天坑，民眾報案封路搶修中無人傷。記者周宗禎／翻攝
台南永康正南三路突現天坑，民眾報案封路搶修中無人傷。記者周宗禎／翻攝

台南市永康正南三路148號前方路面疑似因為路面挖掘、上午七點多開始突然不斷崩塌，出現「長約30米、寬約6米、深約5米天坑」；民眾報案路面塌陷影響行車安全，警方獲報到場警戒管制交通並通知區公所與施工單位灌漿搶修，沒有人員受傷。

永康警分局表示，獲報派遣轄區鹽行派出所員警到場了解，現場民眾質疑因施工開挖造成；施工單位商請義交8人上午8點開始交通疏導管制；道路封閉範圍由中正二街與正南三路口，至正南三路106號雙向封閉，並通報區公所及聯繫1999派相關人員處置。

警方表示，現場路面下陷，永康區公所人員到場處置。路面封閉至今未發生重大交通事故與壅塞情形。區公所表示，一旁有市政府水利局工程，路面塌陷原因與責任需要進一步釐清。

台南永康正南三路突現天坑，民眾報案封路搶修中無人傷。記者周宗禎／翻攝
台南永康正南三路突現天坑，民眾報案封路搶修中無人傷。記者周宗禎／翻攝
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台南永康正南三路突現天坑，民眾報案封路搶修中無人傷。記者周宗禎／翻攝
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台南永康正南三路突現天坑，民眾報案封路搶修中無人傷。記者周宗禎／翻攝
台南永康正南三路突現天坑，民眾報案封路搶修中無人傷。記者周宗禎／翻攝
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天坑 台南

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