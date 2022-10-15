疑因施工開挖造成…台南永康突現深5米天坑 封路搶修中無人傷

台南市永康正南三路148號前方路面疑似因為路面挖掘、上午七點多開始突然不斷崩塌，出現「長約30米、寬約6米、深約5米天坑」；民眾報案路面塌陷影響行車安全，警方獲報到場警戒管制交通並通知區公所與施工單位灌漿搶修，沒有人員受傷。

永康警分局表示，獲報派遣轄區鹽行派出所員警到場了解，現場民眾質疑因施工開挖造成；施工單位商請義交8人上午8點開始交通疏導管制；道路封閉範圍由中正二街與正南三路口，至正南三路106號雙向封閉，並通報區公所及聯繫1999派相關人員處置。