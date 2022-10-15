雲林滷肉飯打響知名度 千人逗陣呷飯蒐集行家美味

2022雲林滷肉飯節今在古坑綠色隧道舉辦，「千人吃滷肉飯」的盛大情景再次重現，縣長張麗善也表揚「神級滷肉飯」獲獎專業店家及民間高手，透露將再出版雲林縣滷肉飯美食地圖，提供消費者收集好吃店家，蒐藏雲林美味。

從第2屆神級滷肉飯爭戰中脫穎而出的專業店家及民間高手，今在綠色隧道大草坪設立30組攤位，把完全選用在地食材的滷肉飯搬上桌，吸引上千民眾參與，品嚐各家神級廚藝和獨門滋味。

張麗善表示，今年度延續2020年首屆主題舉辦，加深推廣在地優質食材，包括雲林良品豬肉、稻米、醬油等3項靈魂料理角色，由廚藝好手烹煮出充滿在地味的滷肉飯，經過激烈評選，15家專業店家、10名民間高手突破重圍獲獎。

現場還有雲林滷肉飯節專屬「靈魂美食三部曲」特別活動，除免費發放米、肉、醬油相送，滷肉好料趣味活動、神級滷肉飯人氣票選活動，及雲林金選好農市集也大受民眾歡迎，每一攤都排了長長人龍。