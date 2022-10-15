台南北門今辦各項楷模表揚大會 婚齡70年「白金婚」夫妻在這里

台南市北門區將「年度各項楷模表揚大會」集中今天在蚵寮國小一起舉辦：有白金婚（婚齡滿70年以上）1對、鑽石婚（60年以上）12對、金婚（50年以上）15對、模範父親10人、模範母親10人，「出席受獎人員及家屬都盛裝出席，臉上洋溢著滿滿的歡欣喜悅」。

受獎楷模中蚵寮里洪大陣、洪陳燕伉儷為婚齡最長70年，分別已高齡89、90歲的夫妻倆仍然身體硬朗，在家族成員簇擁下牽手入場，臉上難掩喜悅與驕傲。

各項被表揚者如下：

白金婚：蚵寮里-洪大陣、洪陳燕。鑽石婚：雙春里-吳豆變、吳王樹枝（代表至市府受獎）；雙春里－吳仙模、吳郭甚；錦湖里－郭慶文、郭吳雪江；錦湖里－陳益源、陳洪思；保吉里－洪玉山、洪潘麗珠；保吉里－凃阿石、凃吳秋鳳；蚵寮里－王阿林、王陳桂花；三光里－曾金水、曾吳女；文山里－吳萬福、吳謝惠；文山里－楊豊作、楊吳阿是；文山里－吳力水、吳陳雀；文山里－吳振昌、吳黃月。 金婚：北門里—許原和、許吳樹蘭；永隆里－郭文筆、郭王敏；永隆里－王正雄、王高秋月；永隆里－王任、王陳眞珠；雙春里－李進興、李趙準；雙春里－李國、李蔡榮春；錦湖里－李榮先、李林珠裡；保吉里－陳慶章、洪佩蘭；保吉里－洪水同、洪李戀；保吉里－洪客宗、洪李玉；保吉里－王陽隆、王凃碧瑕；蚵寮里－王輝憲、王呂月；慈安里－曾德茂、曾林碧雀；三光里－邱錦祥、邱莊秀珠；文山里－吳江水、吳曾金是。 晶鑽爸爸：北門里－陳山中（代表至市府受獎）；永隆里－曾天寶、玉港里－吳溪財、雙春里－李龍春、錦湖里－陳戊己、保吉里－凃登山、蚵寮里－王阿林、慈安里－黃萬教、三光里－曾金標、文山里－吳清吉。 慈暉媽媽：錦湖里—林秀娥（代表至市府受獎）；北門里—廖麗玲、永隆里—王陳眞珠、玉港里—吳王月笑、雙春里—吳郭阿金、保吉里—洪莊錦蓮、蚵寮里—陳柏、慈安里—黃林柑、三光里—曾吳女、文山里—王侯淑貞。