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改裝車半夜噪音擾民 環保監理與台南白河警方合力取締
台南白河警分局昨天深夜結合環保局、麻豆、新營監理站及交大等稽查人員在市175線改裝噪音車輛易出沒路段聯合稽查；共攔查33部，舉發車輛電系設備擅自變更零件及車輛設備規格不符1件、未依規定使用霧燈1件、無照駕駛2件及移送酒駕公共危險1件；另環保局檢測排氣管噪音不合格需召回檢測5輛。
台南市山區市道174線、175線山路蜿蜒、起伏，沿途有著名景點「東山咖啡公路」，近來大型重機、改裝族常車聚，尤其假日與前一晚沿路呼嘯民怨四起，常有汽機車族群喜歡夜深人靜時段騎乘改裝車呼嘯道路上，沿途居民因車輛改裝噪音不堪其擾。
警方表示，依噪音管制法第26條規定，車輛噪音超過標準者，將處車輛所有人或使用人1800元以上3600元以下罰鍰，不合格車輛須改善至複驗合格；呼籲請民眾勿隨意改裝車輛，擾人清夢也得不償失。
警方歡迎民眾加入抓噪行列，發現噪音車輛請協助記錄下車號、地點、時間、妨害安寧事實及違規證據資料影像、照片至環保署噪音車檢舉網站檢舉，環保局將依法辦理並通知到檢。
分局長劉其賢表示，將持續聯合環保局及監理機關加強市175線改裝噪音車輛常行駛路段稽查取締，加強巡邏主動攔查非法改裝噪音車輛，請車主切勿任意非法改裝車輛引擎、排氣管，還給居民安寧的居住空間及用路安全。
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