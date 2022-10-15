嘉義市長青健行 2千銀髮族健康齊步走
嘉義市政府上午舉辦重陽節長青健行活動，鼓勵銀髮族走出戶外運動，拓展人際關係並增加社會參與，現場有超過2千名長輩參加，一起享受秋日暖陽、放鬆心情。市長黃敏惠表示，健康須要均衡飲食也要運動，透過這樣的活動，讓長輩走戶外拓展人際關係也能運動，讓身體健康、心靈健康、整個社會就會健康。
市長黃敏惠表示，各里里長每年協助辦理長青健行，透過戶外運動健走，讓長輩們舒展筋骨、強身健體，步行在美麗的北香湖公園區，空氣好又舒服，還能認識新朋友、擴大生活圈，一舉多得。
社會處表示，此次長青健行活動，由嘉義市各里組隊報名參加，對象為65歲以上長輩及其眷屬，有2842人參與，希望長輩藉由健行舒展身心靈，在北香湖公園區的群樹懷抱下，盡情享受芬多精洗禮。
健行路線，從博愛國小出發，經北香湖公園園區繞行後折返終點，全程約3.5公里。北香湖公園面積約25公頃，是全市僅次於嘉義公園的第二大公園，並與週邊的博愛公園、農委會林業試驗所管轄的「埤仔頭植物園」，串連成廣大的公園綠地，園區內廣植各式喬木、灌木等植物。
有不少長輩原本就有晨運的習慣，李姓民眾表示，平常都是三五好友一起晨運，今天來了這麼多人，好熱鬧，運動健行外也能增加與他人互動機會。
博愛國小操場另設有22個宣導攤位，由市府各單位擺攤，針對長照、環保、道安、稅務、觀光、身障福利、家庭教育、預防犯罪、災害防救等進行各樣宣導活動，讓民眾了解市府目前的福利措施和各項施政方針。
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