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青年商會捐電動機車 環保減碳為消防救災添助力
嘉義市嘉義國際青年商會號召會員回饋社會，捐贈5部電動機車給嘉義市消防局，上午捐贈儀式在蘭潭消防分隊車庫前廣場舉行，嘉義市長黃敏惠代表接受，並回贈救災車紀念模型及感謝狀；市長黃敏惠表示，電動機車不僅提升防救災能量，也響應綠能政策，既環保又減碳。
市長黃敏惠表示，5部消防勤務電動機車，在機動性上絕不輸給一般加油機車，換電式的功能可避免因充電時間過長延遲救災能量，方便消防隊員值勤及服務市民，並大幅減少燃油成本與排放空汙。
青商會長蔡鈞安表示，在偶然的機會得知市消防局現有消防勤務機車因使用頻繁且達使用年限，為讓消防人員出勤能快速且平安抵達現場執行救災任務，號召多名青商會會員，捐贈5部Gogoro消防勤務電動機車，作為消防工作運作使用。希望藉由此次捐贈儀式能夠拋磚引玉，讓更多人可以投入社會公益。
市消防局表示，勤務機車常運用於一般查察、檢查等簡單勤務，像幫忙民眾安裝設住警器、協助消防安檢、檢視消防栓水源、消防救護路況查察等簡單勤務，騎機車會比使用勤務車更便捷。
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