快訊

北市北投、士林山區大豪雨特報 市府成立緊急應變小組

中重症+268例 長期臥床13歲少年肺炎併呼吸窘迫 插管治療中

又現新變種！美CDC：BQ.1、BQ.1.1感染率持續飆升 占新增確診11%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

青年商會捐電動機車 環保減碳為消防救災添助力

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義國際青年商會捐贈5部電動機車給市消防局，嘉義市長黃敏惠（中）代表接受，左為會長蔡鈞安，右為市消防局長蘇耀星。記者李宗祐／攝影
嘉義國際青年商會捐贈5部電動機車給市消防局，嘉義市長黃敏惠（中）代表接受，左為會長蔡鈞安，右為市消防局長蘇耀星。記者李宗祐／攝影

嘉義市嘉義國際青年商會號召會員回饋社會，捐贈5部電動機車給嘉義市消防局，上午捐贈儀式在蘭潭消防分隊車庫前廣場舉行，嘉義市長黃敏惠代表接受，並回贈救災車紀念模型及感謝狀；市長黃敏惠表示，電動機車不僅提升防救災能量，也響應綠能政策，既環保又減碳。

市長黃敏惠表示，5部消防勤務電動機車，在機動性上絕不輸給一般加油機車，換電式的功能可避免因充電時間過長延遲救災能量，方便消防隊員值勤及服務市民，並大幅減少燃油成本與排放空汙。

青商會長蔡鈞安表示，在偶然的機會得知市消防局現有消防勤務機車因使用頻繁且達使用年限，為讓消防人員出勤能快速且平安抵達現場執行救災任務，號召多名青商會會員，捐贈5部Gogoro消防勤務電動機車，作為消防工作運作使用。希望藉由此次捐贈儀式能夠拋磚引玉，讓更多人可以投入社會公益。

市消防局表示，勤務機車常運用於一般查察、檢查等簡單勤務，像幫忙民眾安裝設住警器、協助消防安檢、檢視消防栓水源、消防救護路況查察等簡單勤務，騎機車會比使用勤務車更便捷。

嘉義市嘉義國際青年商會捐贈5部電動機車給市消防局，嘉義市長黃敏惠（中）表示，不僅提升防救災能量，也響應綠能政策。圖／嘉義市政府提供
嘉義市嘉義國際青年商會捐贈5部電動機車給市消防局，嘉義市長黃敏惠（中）表示，不僅提升防救災能量，也響應綠能政策。圖／嘉義市政府提供
捐贈儀式後與會人員合影留念。記者李宗祐／攝影
捐贈儀式後與會人員合影留念。記者李宗祐／攝影

嘉義 電動機車 黃敏惠

延伸閱讀

嘉市特殊教育課室管理系統啟用 逾千名特教生受惠

黃敏惠「開箱」競總聚人氣 李俊俋力挺18歲公民權晚會造聲勢

嘉市長拚青年票！綠第3度造勢公民權修憲 藍掛看板表態

嘉市國慶升旗 黃敏惠：投給中華民國就是投給世界共好

相關新聞

南市府指文旦沒滯銷 謝龍介批美化數字

農銷引藍綠戰火，國民黨台南市長參選人謝龍介昨指出，今年大陸禁止台灣文旦進口、文旦滯銷，且台灣人在中秋節過後不太買文旦，柚...

改裝車半夜噪音擾民 環保監理與台南白河警方合力取締

台南白河警分局昨天深夜結合環保局、麻豆、新營監理站及交大等稽查人員在市175線改裝噪音車輛易出沒路段聯合稽查；共攔查33...

青年商會捐電動機車 環保減碳為消防救災添助力

嘉義市嘉義國際青年商會號召會員回饋社會，捐贈5部電動機車給嘉義市消防局，上午捐贈儀式在蘭潭消防分隊車庫前廣場舉行，嘉義市...

「我上大尾！」路亞竿環保釣魚大賽 全台釣友聚集虎頭埤

知名風景區虎頭埤舉辦「振興玩虎埤 我上大尾!」路亞竿環保釣魚賽中午落幕，全台各地250名釣客報名參賽競爭激烈；台南西港區...

台南市觀光旅遊局培訓新南向旅遊導覽人員 今天授證

台南市政府觀光旅遊局主辦「111年台南市政府觀光旅遊局新南向旅遊導覽人員培訓」，今天為泰、緬、馬來西亞、印尼、越南等國導...

哇！好多遊戲 台南氣墊嘉年華20座氣墊今明免費玩

台南市議會歡樂氣墊嘉年華今天揭開序幕，為期兩天的活動，布置近20座氣墊，讓孩子們免費玩。議長郭信良透露，議會後方(南島路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。