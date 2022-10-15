「我上大尾！」路亞竿環保釣魚大賽 全台釣友聚集虎頭埤

知名風景區虎頭埤舉辦「振興玩虎埤 我上大尾!」路亞竿環保釣魚賽中午落幕，全台各地250名釣客報名參賽競爭激烈；台南西港區吳京翰釣友釣起4公斤重土虱（蟾鬍鯰），奪得第一，最大尾獎金及釣魚月票，吸引眾多釣友及參觀。

這次比賽吸引逾2千多人入園，比平常假日人潮增加2倍，釣到魚種以泰國鱧最多、吳郭魚次之。虎頭埤管理所表示，路亞釣法過程中釣者是在做全身運動，裝備簡潔，乾淨環保，餌料不同傳統釣法，釣友在漫長等待過程少見丟菸蒂、食物殘渣、垃圾等問題，能保護環境與生態。

比賽獲勝者第一名4公斤土虱：台南市西港區吳京翰獎金5千元、釣魚月票3個月。第二名1.7公斤泰國鱧：嘉義縣太保市陳永琦獎金4千元、釣魚月票2個月。第三名1.2公斤泰國鱧：台南市安南區吳建樟獎金3千元、釣魚月票1個月。第四名1.1公斤吳郭魚：台南市永康區王力緯、永康區戴彬彬，獎金各1千5百元、釣魚月票1個月。