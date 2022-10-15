哇！好多遊戲 台南氣墊嘉年華20座氣墊今明免費玩

台南市議會歡樂氣墊嘉年華今天揭開序幕，為期兩天的活動，布置近20座氣墊，讓孩子們免費玩。議長郭信良透露，議會後方(南島路上)有一座隱藏版氣墊叫「火山歷險記」，高10米，有氣墊滑水道，難得一見，不要錯過囉。

「3、2、1，Go！」郭信良與立委陳亭妃、議員許至椿等人一同倒數，一旁等候著的孩童們早就摩拳擦掌，時間一到就迫不及待衝向自己心儀的遊戲氣墊，現場氣氛十分熱鬧。郭信良指出，台南市議會與市政府合作舉辦了不少活動，這是第一次辦理這麼大型的氣墊嘉年華會，借用市府園區西拉雅廣場

陳亭妃童心大發地說，她自己都不曾看過這麼多的遊戲氣墊，小朋友來到這裡，一定感到十分驚喜。除了氣墊嘉年華，晚上在議會廣場還有燈會，議會不再是冷冰冰的地方，而是和人民親近的議會，大家一定要把握周末兩日來玩。

郭信良提醒，歡樂氣墊嘉年華15、16日開放時間為上午9點30分至11點30分，中午有休息時間，下午1點開始直到4點結束，請市民鄉親按照開放時間前來，並配合工作人員指示，才能平安、暢快地遊玩。