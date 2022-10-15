快訊

林志穎車禍後首露面 笑切蛋糕慶生打破毀容謠言

台大等頂大排名驟降怪怪的？學者質疑遭陸操作

哇！好多遊戲 台南氣墊嘉年華20座氣墊今明免費玩

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會歡樂氣墊嘉年華揭開序幕，近20座氣墊讓孩子們免費玩。圖／台南市議會提供
台南市議會歡樂氣墊嘉年華揭開序幕，近20座氣墊讓孩子們免費玩。圖／台南市議會提供

台南市議會歡樂氣墊嘉年華今天揭開序幕，為期兩天的活動，布置近20座氣墊，讓孩子們免費玩。議長郭信良透露，議會後方(南島路上)有一座隱藏版氣墊叫「火山歷險記」，高10米，有氣墊滑水道，難得一見，不要錯過囉。

「3、2、1，Go！」郭信良與立委陳亭妃、議員許至椿等人一同倒數，一旁等候著的孩童們早就摩拳擦掌，時間一到就迫不及待衝向自己心儀的遊戲氣墊，現場氣氛十分熱鬧。郭信良指出，台南市議會與市政府合作舉辦了不少活動，這是第一次辦理這麼大型的氣墊嘉年華會，借用市府園區西拉雅廣場

陳亭妃童心大發地說，她自己都不曾看過這麼多的遊戲氣墊，小朋友來到這裡，一定感到十分驚喜。除了氣墊嘉年華，晚上在議會廣場還有燈會，議會不再是冷冰冰的地方，而是和人民親近的議會，大家一定要把握周末兩日來玩。

郭信良提醒，歡樂氣墊嘉年華15、16日開放時間為上午9點30分至11點30分，中午有休息時間，下午1點開始直到4點結束，請市民鄉親按照開放時間前來，並配合工作人員指示，才能平安、暢快地遊玩。

郭信良 台南 陳亭妃

延伸閱讀

南市議長郭信良自掏腰包 打金牌送議員父母鑽石婚

台南國慶升旗 黃偉哲諷馬英九：能去那邊大聲說中華民國？

影／謝龍介爆郭信良連任穩了？郭信良和黃偉哲這樣說

郭信良總部成立湧7千人 謝龍介和黃偉哲都站台

相關新聞

南市府指文旦沒滯銷 謝龍介批美化數字

農銷引藍綠戰火，國民黨台南市長參選人謝龍介昨指出，今年大陸禁止台灣文旦進口、文旦滯銷，且台灣人在中秋節過後不太買文旦，柚...

哇！好多遊戲 台南氣墊嘉年華20座氣墊今明免費玩

台南市議會歡樂氣墊嘉年華今天揭開序幕，為期兩天的活動，布置近20座氣墊，讓孩子們免費玩。議長郭信良透露，議會後方(南島路...

番路鄉柿子節熱鬧登場 逛柿集嚐鮮柿評好柿喝好茶

嘉義縣番路鄉是全台柿子最大產地，番路鄉農會今、明2天及下周周休假日，在購物中心飲冰柿茶集廣場，舉辦柿子節，上午開幕，吸引...

中央投資近400億元 台南「四橫三縱」高架路網改善交通

台南市工務局表示，根據行政院今年的公開數字，將斥資超過400億元，改善台南「四橫三縱」的高架道路，包括國道跨南133立體...

高鐵接最慢五分車通車1周「叫好不叫座」 台糖：不以營利為主

全國第一條嘉義縣台糖蒜頭糖廠五分車，延駛高鐵嘉義站，8日通車首航，營運1周，國慶連假載客率只有5成，平日載客率更低，叫好...

佐登妮絲城堡空拍開箱驚豔 試營運天天有街頭藝人表演

嘉義縣大林鎮大埔美產業園區觀光工廠，全台最大歐式城堡「佐登妮絲城堡」，試營運到31日，採現場購票每人優惠百元，為讓遊客有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。