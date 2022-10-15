番路鄉柿子節熱鬧登場 逛柿集嚐鮮柿評好柿喝好茶

嘉義縣番路鄉是全台柿子最大產地，番路鄉農會今、明2天及下周周休假日，在購物中心飲冰柿茶集廣場，舉辦柿子節，上午開幕，吸引大批遊客逛柿集、嚐鮮柿、評好柿、喝好茶，搶鮮品嘗新開發的「阿里山青心烏龍茶&茶油乾拌麵」，手感拉麵，大家有吃又有拿，開心滿載而歸、笑呵呵！

開幕典禮，縣府農業處長許彰敏、番路鄉長林清根等來賓參加，番路農會總幹事趙幸芳及理監事帶工作人員，歡迎來賓遊客；連辦26年柿子節，今年結合農特產品體驗行銷推廣，新產品「阿里山青心烏龍茶&茶油乾拌麵」及「阿里山青心烏龍茶手感拉麵」搶鮮品嘗，田媽媽為民眾料理烹煮拌麵、拉麵，吸引民眾大排長龍。

會場舉辦「最佳好柿-試吃評比」競賽，讓遊客試吃盲選，投票選出最佳好柿，還有非柿不可鮮柿真空脫澀DIY、茶看舊徑 (傳統製茶團揉茶球)，製茶高手下山傳授民眾傳統茶揉布球技法，茶顏觀色，喝茶，大小茶師奉茶說茶。「柿界真奇妙」嘉大、民和國中、中高級四健會，帶遊客「柿說新語」體驗柿子科學探索闖關送好禮，還有在地產業及美食展售會，人潮湧入，熱鬧滾滾。

番路柿子320公頃，佔全國面積70%，年產量超過6千公噸，產量全台居冠，有「柿子故鄉」美譽，柿餅成番路代表性風土物產，農會加工柿餅口感厚實Ｑ軟、甜而不膩，農會升級研發「柿果子、茶果子冰淇淋」申請專利，讓大家愛不「柿」手。