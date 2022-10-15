快訊

林志穎車禍後首露面 笑切蛋糕慶生打破毀容謠言

台大等頂大排名驟降怪怪的？學者質疑遭陸操作

聽新聞
test
0:00 / 0:00

番路鄉柿子節熱鬧登場 逛柿集嚐鮮柿評好柿喝好茶

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣番路鄉是全台柿子最大產地，番路鄉農會今、明2天及下周周休假日，在購物中心飲冰柿茶集廣場，舉辦柿子節，上午開幕，吸引大批遊客逛柿集、嚐鮮柿、評好柿、喝好茶。記者魯永明／攝影
嘉義縣番路鄉是全台柿子最大產地，番路鄉農會今、明2天及下周周休假日，在購物中心飲冰柿茶集廣場，舉辦柿子節，上午開幕，吸引大批遊客逛柿集、嚐鮮柿、評好柿、喝好茶。記者魯永明／攝影

嘉義縣番路鄉是全台柿子最大產地，番路鄉農會今、明2天及下周周休假日，在購物中心飲冰柿茶集廣場，舉辦柿子節，上午開幕，吸引大批遊客逛柿集、嚐鮮柿、評好柿、喝好茶，搶鮮品嘗新開發的「阿里山青心烏龍茶&茶油乾拌麵」，手感拉麵，大家有吃又有拿，開心滿載而歸、笑呵呵！

開幕典禮，縣府農業處長許彰敏、番路鄉長林清根等來賓參加，番路農會總幹事趙幸芳及理監事帶工作人員，歡迎來賓遊客；連辦26年柿子節，今年結合農特產品體驗行銷推廣，新產品「阿里山青心烏龍茶&茶油乾拌麵」及「阿里山青心烏龍茶手感拉麵」搶鮮品嘗，田媽媽為民眾料理烹煮拌麵、拉麵，吸引民眾大排長龍。

會場舉辦「最佳好柿-試吃評比」競賽，讓遊客試吃盲選，投票選出最佳好柿，還有非柿不可鮮柿真空脫澀DIY、茶看舊徑 (傳統製茶團揉茶球)，製茶高手下山傳授民眾傳統茶揉布球技法，茶顏觀色，喝茶，大小茶師奉茶說茶。「柿界真奇妙」嘉大、民和國中、中高級四健會，帶遊客「柿說新語」體驗柿子科學探索闖關送好禮，還有在地產業及美食展售會，人潮湧入，熱鬧滾滾。

番路柿子320公頃，佔全國面積70%，年產量超過6千公噸，產量全台居冠，有「柿子故鄉」美譽，柿餅成番路代表性風土物產，農會加工柿餅口感厚實Ｑ軟、甜而不膩，農會升級研發「柿果子、茶果子冰淇淋」申請專利，讓大家愛不「柿」手。

今年氣候影響，柿子產量比往年少了6成，品質佳，不管銷售拍賣市場的鮮柿，或做加工柿餅的柿菁，都賣得好價錢，柿子節活動在今明兩天及下周周休，活動資訊請上番路鄉農會官網、臉書查看，或洽電（05）2592360洽詢。

嘉義縣番路鄉是全台柿子最大產地，番路鄉農會今、明2天及下周周休假日，在購物中心飲冰柿茶集廣場，舉辦柿子節，上午開幕，吸引大批遊客逛柿集、嚐鮮柿、評好柿、喝好茶。記者魯永明／攝影
嘉義縣番路鄉是全台柿子最大產地，番路鄉農會今、明2天及下周周休假日，在購物中心飲冰柿茶集廣場，舉辦柿子節，上午開幕，吸引大批遊客逛柿集、嚐鮮柿、評好柿、喝好茶。記者魯永明／攝影
嘉義縣番路鄉是全台柿子最大產地，番路鄉農會今、明2天及下周周休假日，在購物中心飲冰柿茶集廣場，舉辦柿子節，上午開幕，吸引大批遊客逛柿集、嚐鮮柿、評好柿、喝好茶。記者魯永明／攝影
嘉義縣番路鄉是全台柿子最大產地，番路鄉農會今、明2天及下周周休假日，在購物中心飲冰柿茶集廣場，舉辦柿子節，上午開幕，吸引大批遊客逛柿集、嚐鮮柿、評好柿、喝好茶。記者魯永明／攝影
嘉義縣番路鄉是全台柿子最大產地，番路鄉農會今、明2天及下周周休假日，在購物中心飲冰柿茶集廣場，舉辦柿子節，上午開幕，吸引大批遊客逛柿集、嚐鮮柿、評好柿、喝好茶。記者魯永明／攝影
嘉義縣番路鄉是全台柿子最大產地，番路鄉農會今、明2天及下周周休假日，在購物中心飲冰柿茶集廣場，舉辦柿子節，上午開幕，吸引大批遊客逛柿集、嚐鮮柿、評好柿、喝好茶。記者魯永明／攝影
嘉義縣番路鄉是全台柿子最大產地，番路鄉農會今、明2天及下周周休假日，在購物中心飲冰柿茶集廣場，舉辦柿子節，上午開幕，吸引大批遊客逛柿集、嚐鮮柿、評好柿、喝好茶。記者魯永明／攝影
嘉義縣番路鄉是全台柿子最大產地，番路鄉農會今、明2天及下周周休假日，在購物中心飲冰柿茶集廣場，舉辦柿子節，上午開幕，吸引大批遊客逛柿集、嚐鮮柿、評好柿、喝好茶。記者魯永明／攝影
嘉義縣番路鄉是全台柿子最大產地，番路鄉農會今、明2天及下周周休假日，在購物中心飲冰柿茶集廣場，舉辦柿子節，上午開幕，吸引大批遊客逛柿集、嚐鮮柿、評好柿、喝好茶。記者魯永明／攝影
嘉義縣番路鄉是全台柿子最大產地，番路鄉農會今、明2天及下周周休假日，在購物中心飲冰柿茶集廣場，舉辦柿子節，上午開幕，吸引大批遊客逛柿集、嚐鮮柿、評好柿、喝好茶。記者魯永明／攝影

農會 阿里山

延伸閱讀

阿里山風景區線上旅遊視訊全都露 在家也能看美景

阿里山十大功勞開花 相貌奇特如章魚舞爪

番路柿子節來了！農會綠色據點老勢大展成果、做公益

柿子營養價值高！營養師提醒：3個食用禁忌一定要知道，3步驟教你買柿不踩雷

相關新聞

南市府指文旦沒滯銷 謝龍介批美化數字

農銷引藍綠戰火，國民黨台南市長參選人謝龍介昨指出，今年大陸禁止台灣文旦進口、文旦滯銷，且台灣人在中秋節過後不太買文旦，柚...

哇！好多遊戲 台南氣墊嘉年華20座氣墊今明免費玩

台南市議會歡樂氣墊嘉年華今天揭開序幕，為期兩天的活動，布置近20座氣墊，讓孩子們免費玩。議長郭信良透露，議會後方(南島路...

番路鄉柿子節熱鬧登場 逛柿集嚐鮮柿評好柿喝好茶

嘉義縣番路鄉是全台柿子最大產地，番路鄉農會今、明2天及下周周休假日，在購物中心飲冰柿茶集廣場，舉辦柿子節，上午開幕，吸引...

中央投資近400億元 台南「四橫三縱」高架路網改善交通

台南市工務局表示，根據行政院今年的公開數字，將斥資超過400億元，改善台南「四橫三縱」的高架道路，包括國道跨南133立體...

高鐵接最慢五分車通車1周「叫好不叫座」 台糖：不以營利為主

全國第一條嘉義縣台糖蒜頭糖廠五分車，延駛高鐵嘉義站，8日通車首航，營運1周，國慶連假載客率只有5成，平日載客率更低，叫好...

佐登妮絲城堡空拍開箱驚豔 試營運天天有街頭藝人表演

嘉義縣大林鎮大埔美產業園區觀光工廠，全台最大歐式城堡「佐登妮絲城堡」，試營運到31日，採現場購票每人優惠百元，為讓遊客有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。