高鐵接最慢五分車通車1周「叫好不叫座」 台糖：不以營利為主

全國第一條嘉義縣台糖蒜頭糖廠五分車，延駛高鐵嘉義站，8日通車首航，營運1周，國慶連假載客率只有5成，平日載客率更低，叫好不叫座，許多遊客、鐵道迷反映，班次少、安排時間不適當，無接駁車接送；台糖雲嘉區處說，延駛故宮南院路線還未完工，班次接駁等問題，將滾動檢討改善。

五分車通車前，外界批評單程票價200元太貴，台糖為慶祝通車到明年9月底，推出票價6折優惠，單程120元，乘客可持票根至蒜頭糖廠冰店，兌換17元冰棒1支。明年1月底前，憑當日票根至故宮南院參觀，享票價8折優待。

票價優惠讓遊客可以接受，但列車班次每日上午10點、下午2點蒜頭糖廠發車；五分車高鐵站發車時間上午11點、下午3點，遊客、鐵道迷說，從高鐵開到糖廠沒有接駁車到故宮南院，就算有，要換2趟車才到達南院，下午班車不方便回程高鐵站，糖廠蔗埕園區沒有什麼好逛的，且五分車車程40分，沿途田園風光沒特殊可看。

台糖雲嘉區處說，縣公車有行駛糖廠班次，糖廠閒置倉庫由縣府承租整修做冰品樂園，辦理招商營運，啟用後將吸引遊客，另糖廠延駛至故宮南院路線，預計明年中完工啟用，由高鐵出站搭五分車，可以直接到故宮南院，採全新客車車廂。