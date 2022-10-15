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佐登妮絲城堡空拍開箱驚豔 試營運天天有街頭藝人表演

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣大林鎮大埔美產業園區觀光工廠，全台最大歐式城堡「佐登妮絲城堡」，試營運到31日，為讓遊客有不同驚喜，安排街頭藝人天天駐點表演。圖／佐登妮絲提供
嘉義縣大林鎮大埔美產業園區觀光工廠，全台最大歐式城堡「佐登妮絲城堡」，試營運到31日，為讓遊客有不同驚喜，安排街頭藝人天天駐點表演。圖／佐登妮絲提供

嘉義縣大林鎮大埔美產業園區觀光工廠，全台最大歐式城堡「佐登妮絲城堡」，試營運到31日，採現場購票每人優惠百元，為讓遊客有不同驚喜，安排街頭藝人天天駐點表演，業者開箱夜景空拍照，讓人驚豔，建築上方是大面積太陽能板，獲得LEED美國綠建築認證。

造價30億元，全台最高50公尺歐式穹頂，亞太區最大的美妍城堡，裡面超過19處打卡點，開幕啟用後，遊客人潮不斷，話題也多，業者請空拍攝影師空拍城堡鳥瞰。

整棟建築的上方是大面積的太陽能板，平常城堡散步看不到這些的，城堡70%的電力來源正是這些平常看不到卻很重要的地方，這些電力供應產品，生產、環境維護等工廠運作所需電力。

佐登妮絲城堡是城堡也是觀光工廠，是美容生技園區產品從研發到生產一條龍基地，城堡有個必拍景點「幸福鐘塔」，鐘是真的可以敲，設計師費時3天3夜完成雙音銅鐘撞擊效果，讓情侶敲出幸福的聲音。

現在來城堡，除了美拍，還能看街頭藝人駐點表演，讓大人小孩都看得開心有趣，表演有「威尼斯面具人」、「行動雕像」、「小丑折氣球」、「魔術舞台+街頭魔術互動表演」等；許多遊客帶禮服或動漫服裝，進城堡換裝拍照，讓城堡變成童話、動漫世界。

嘉義縣大林鎮大埔美產業園區觀光工廠，全台最大歐式城堡「佐登妮絲城堡」，試營運到31日，為讓遊客有不同驚喜，安排街頭藝人天天駐點表演。圖／佐登妮絲提供
嘉義縣大林鎮大埔美產業園區觀光工廠，全台最大歐式城堡「佐登妮絲城堡」，試營運到31日，為讓遊客有不同驚喜，安排街頭藝人天天駐點表演。圖／佐登妮絲提供
嘉義縣大林鎮大埔美產業園區觀光工廠，全台最大歐式城堡「佐登妮絲城堡」，試營運到31日，為讓遊客有不同驚喜，安排街頭藝人天天駐點表演。圖／佐登妮絲提供
嘉義縣大林鎮大埔美產業園區觀光工廠，全台最大歐式城堡「佐登妮絲城堡」，試營運到31日，為讓遊客有不同驚喜，安排街頭藝人天天駐點表演。圖／佐登妮絲提供
嘉義縣大林鎮大埔美產業園區觀光工廠，全台最大歐式城堡「佐登妮絲城堡」，夜景空拍照，讓人驚豔。圖／大雄空拍提供
嘉義縣大林鎮大埔美產業園區觀光工廠，全台最大歐式城堡「佐登妮絲城堡」，夜景空拍照，讓人驚豔。圖／大雄空拍提供
嘉義縣大林鎮大埔美產業園區觀光工廠，全台最大歐式城堡「佐登妮絲城堡」，試營運到31日，為讓遊客有不同驚喜，安排街頭藝人天天駐點表演。圖／佐登妮絲提供
嘉義縣大林鎮大埔美產業園區觀光工廠，全台最大歐式城堡「佐登妮絲城堡」，試營運到31日，為讓遊客有不同驚喜，安排街頭藝人天天駐點表演。圖／佐登妮絲提供
嘉義縣大林鎮大埔美產業園區觀光工廠，全台最大歐式城堡「佐登妮絲城堡」，夜景空拍照，讓人驚豔。圖／大雄空拍提供
嘉義縣大林鎮大埔美產業園區觀光工廠，全台最大歐式城堡「佐登妮絲城堡」，夜景空拍照，讓人驚豔。圖／大雄空拍提供
嘉義縣大林鎮大埔美產業園區觀光工廠，全台最大歐式城堡「佐登妮絲城堡」，試營運到31日，為讓遊客有不同驚喜，安排街頭藝人天天駐點表演。圖／佐登妮絲提供
嘉義縣大林鎮大埔美產業園區觀光工廠，全台最大歐式城堡「佐登妮絲城堡」，試營運到31日，為讓遊客有不同驚喜，安排街頭藝人天天駐點表演。圖／佐登妮絲提供
嘉義縣大林鎮大埔美產業園區觀光工廠，全台最大歐式城堡「佐登妮絲城堡」，夜景空拍照，讓人驚豔。圖／大雄空拍提供
嘉義縣大林鎮大埔美產業園區觀光工廠，全台最大歐式城堡「佐登妮絲城堡」，夜景空拍照，讓人驚豔。圖／大雄空拍提供

綠建築 空拍 觀光工廠

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