南市府指文旦沒滯銷 謝龍介批美化數字

農銷引藍綠戰火，國民黨台南市長參選人謝龍介昨指出，今年大陸禁止台灣文旦進口、文旦滯銷，且台灣人在中秋節過後不太買文旦，柚農苦不堪言，他允諾當選市長後，在秋節後可出貨50萬斤文旦到新加坡、香港，穩定產銷。台南市政府表示，今年預估出口大陸缺口約50萬斤，已透過國內通路、加工等補足，秋節前規格內的文旦早就賣光；謝陣營則駁市府是假訊息、美化數字。

市府農業局澄清，今年台南文旦產量約4166萬斤，估計出口大陸的文旦缺口約50萬斤，市府透過食品、精油加工等國內產銷補足，像是全聯通路在中秋節前2周即下訂31萬斤，加上其他加工處理，至於規格內的文旦，早在秋節前就已售罄，並無滯銷問題。

麻豆農會總幹事孫慈敏表示，麻豆在地柚農販售鮮果都在秋節前採收，否則口感欠佳賣不到好價錢；賣相較差的文旦或大果則在秋節後加工，獲利會更好；農會今年也擴大採購作為各種加工品原料，增加附加價值、減少農民被盤商低價收購。李姓農民說，沒聽過有麻豆在地文旦滯銷，除非賣的是外地文旦。

謝陣營痛斥，市府美化數字、給假訊息，有麻豆柚農抱怨今年柚子滯銷，根本沒完售，農業倉庫大排長龍，柚農難以交貨，希望市府坦承面對問題，「做不好就換人做」。

「麻豆文旦品質高，不怕賣不出去」，謝龍介指，農委會不願協助暢通銷售管道，滯銷後再來發錢補助，由農會去分錢如綁樁，再稱是議員、市長爭取，「那都是人民的錢，怎會是誰來爭取？」