台南新祕境《渡槽橋上的老派浪漫》 日落音樂會首度公開

台南國際音樂節10月15日下午在曾文溪渡槽橋辦理《渡槽橋上的老派浪漫》日落音樂會，現場除了有主打復古風的市集外，還有爵士樂團搭配甜根子草花海與夕照，於初秋之際絕美登場，市長黃偉哲在臉書宣傳絕美景色令人驚艷，文化局說，曾文溪渡槽橋的花海落日並非遊客熟知的景點，連在地人也罕至，文化局今年首度挑戰在渡槽橋上辦理，因地點從未開放，可謂台南今年首發的文資秘境演出。

文化局表示，因市定古蹟曾文溪渡槽橋才剛修復完畢，幾乎沒有遊客到訪過，為了讓民眾能親近嘉南大圳上的渡槽橋，故選定秋天日落時分辦理《渡槽橋上的老派浪漫》音樂會，並商借「曾文淨水場」為臨時停車場，民眾可直接導航定位「曾文淨水場」，現場約可停放100部小客車，另也建議民眾搭火車到善化車站後，轉搭橘4公車到「新中」站下車，即可步行抵達。

文化局長葉澤山說， 期待透過藝文活動，讓更多人知道台南獨特之美；因受限曾文溪渡槽橋場地約可容納約300人左右，新渡槽橋也會開放，讓遊客站在新橋欣賞舊橋，另外從台一省道官田區新中一帶，進入曾文淨水場的小路，僅容單車通行，故進入淨水場停車民眾需聽從交管人員引導，由單一動線進出，另淨水場也呼籲民眾勿亂丟垃圾保持水場乾淨。

《渡槽橋上的老派浪漫》演出時間為10月15日的下午3點，市集從2點開始。演出團隊則是狗屎運爵士大樂團，除了精彩的日落音樂會之外，曾文溪渡槽橋將化身為穿越時空的懷舊老街，現場有古玩、穿著旗袍的人穿梭而過，搭配動人的爵士樂，並以黃金色的日落襯托大片雪白甜根子草花海為背景，場景唯美浪漫，相信能讓到場民眾盡情拍出吸睛的網美照。