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嘉市特殊教育課室管理系統啟用 逾千名特教生受惠

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市特殊教育課室管理系統啟用後，將有逾千名特教生受惠。圖／嘉義市政府提供
嘉義市特殊教育課室管理系統啟用後，將有逾千名特教生受惠。圖／嘉義市政府提供

針對特殊教育學生的線上學習需求，嘉義市政府與南一書局合作，規劃全國首創特殊教育的線上教學課室管理系統，方便特教生以無障礙且多元方式學習教材，提升學習品質，同時減輕特教教師的備課負擔。系統於本學期開放特教教師運用，包括8所國中及20所國小，有1千73名特教生受惠。

嘉義市政府表示，全國首創特殊教育的線上教學課室管理系統，針對有視力需求的學生新增「報讀功能」並加入大量圖示加強教材易讀性；整合視訊教學、作業繳交、學習歷程及教學資源等符合無障礙標準的教學功能，減輕特教教師的備課負擔，也提升特教生與教師的互動及教師在教材教法的發展與創新，實踐特教新課綱推動課程改革，亦落實CRPD的精神。

嘉義市長黃敏惠表示，這套系統分擔了教師備課的辛苦，使教學變得更活潑，讓特教學生在疫情考驗下，學習仍不受影響。

市府教育處長林立生表示，今年各校因疫情影響採遠距教學期間，市長黃敏惠擔憂線上學習加重特教學生的學習負擔，期待讓每個孩子都享有良好學習環境的心情，成為市府教育團隊不斷研究、了解輔助教學軟體的動力。

南一書局以旗下萬通教育公司開發的線上教學平台為基礎進行客製化改版，設計易讀、易使用、具無障礙輔助的軟體，大大的幫助了需要高頻率的觀看課程及反覆練習的特教學生提升專注度及學習成效。

南一書局總經理蘇偉銓表示，在嘉義市政府支持與協助，提供教學現場的意見讓這套管理系統加入更多元的功能、使系統更臻成熟。他表示將為嘉義市的學生免費延長一季的系統使用期間，嘉惠更多有需求的孩子。

今天下午嘉義市長黃敏惠、總經理蘇偉銓及多位市議員等一同出席系統啟用儀式，市長黃敏惠體驗教學系統的便利，透過系統與學生進行有趣的互動。

嘉義市長黃敏惠（左）體驗便利教學系統。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左）體驗便利教學系統。圖／嘉義市政府提供
學生使用教學系統 。圖／嘉義市政府提供
學生使用教學系統 。圖／嘉義市政府提供

嘉義 黃敏惠 疫情

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