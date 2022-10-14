投入紓解血慌！台南歸仁團委會辦第45場捐血還要辦下去

台南市歸仁團委會今天在歸仁區公所前舉辦「今年第45場」捐血活動，今年到目前已經募集6600多袋鮮血，下個月至少還要再辦三場場，協助捐血中心紓解血荒。

今天歸仁團委會會長陳姿文、副會長吳忠桀、王正位與諮詢委員蔡慶賢，委員陳富豪及義工方麗幸、雷東雨、柯榮東、曾月昭、劉德等參與，號召民眾捐血。

歸仁團委會總幹事郭江海表示，今天捐贈500CC的民眾，除了固定的關廟麵、餐包等禮品，還加贈友人無名氏贊助西螺蔭油。

他說，今天一名路過吳小姐表示因健康因素無法捐血，常看到團委會舉辦捐血、以前也參加救國團活動，雖然自己能力有限，決定下一次開始每次贊助星巴克咖啡兌現券至少10張。

歸仁團委會今年已辦45場捐血活動，每次志工10到20人參與，下個月歸仁還要辦兩場、市區小東捐血站一場。