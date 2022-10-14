阿里山十大功勞開花 相貌奇特如章魚舞爪
野生群族稀少的植物「阿里山十大功勞」開花，長穗狀金黃色花序，形如章魚舞爪，是10月阿里山賞花焦點。不僅相貌奇特，還是中藥材具有十大藥效，故名十大功勞。
阿里山國家森林遊樂區一年四季都可賞花，嘉義林管處副處長李定忠今天告訴中央社記者，10月遊樂區內正在開花的植物有40幾種，其中以阿里山十大功勞最為奇特。
李定忠說，長在阿里山森林遊樂區的十大功勞，花期是10月至翌年1月，為常綠灌木，葉片剛硬，邊緣尖齒如刺，長穗狀金黃色花序，形如章魚舞爪，相當奇特，許多人特地到阿里山拍攝開花的十大功勞。
據「以阿里山之名植物圖誌」一書記載，十大功勞俗稱「黃柏」是傳統的中藥材，一般以莖、葉入藥，有10種藥效，所以稱為十大功勞，因民間濫採，野生群族稀少。是台灣特有種植物，生長在中央山脈中高海拔山區。
李定忠說，10月已入秋，阿里山森林遊樂區氣候宜人適合遊玩，除了賞楓紅，詳細觀察各角落，就會發現令人驚豔的花草。
李定忠指出，在阿里山車站、阿里山工作站、小笠原山觀景台、姊妹潭及貴賓館，都可見到十大功勞的身影。
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