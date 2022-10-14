快訊

大馬女學生客死異鄉 雙親聞訊後悲泣：我的女兒就這樣沒有了

謝和弦不能選北市議員了！中選會因「這理由」將他踢出名單

愷樂去哪兒？羅志祥受訪親吐現況 揭與周揚青關係

影／台南麻豆農會教小朋友做文旦果醬 推廣食農教育

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南麻豆農會教小朋友做文旦果醬，推廣食農教育。記者周宗禎／攝影
台南麻豆農會教小朋友做文旦果醬，推廣食農教育。記者周宗禎／攝影

台南市麻豆區農會下午在5012柚意思生態果園舉辦「食農教育」活動，結合在地農產實作，在地安業國小4年級21名學生學習熬煮文旦果醬；市長黃偉哲到場體驗、覺得十分有趣。

安業國小校長陳宏吉表示，為強深食農教育效果，特別編撰「柚寶養成記」課程計畫，每周一節課提供1至6年級學生教學，除從作物栽培管理到食品加工基本知識介紹；更透過走進田野教室使學生實際感受，讓學生有系統學習「農地到餐桌」食農知識達成深化學習目標。

農業局長李建裕表示，麻豆文旦種植歷史悠久，面積居全台之冠，約846 5頃，每年產量達2萬餘噸；為讓在地學生了解所處環境、特色農產品，特別邀請文旦達人5012柚意思生態果園場主李佳翰授課，將豐富經驗透過深入淺出方式、實地導覽完整生動介紹文旦、紅柚生產，教導製作文旦果醬，讓整場活動趣味十足，學生更認識麻豆文旦的栽培管理及生產過程，達成「珍惜食物減少浪費、培養均衡飲食觀念、支持認同在地農業、地產地銷永續農業、深化飲食連結農業、傳承創新飲食文化」的食農教育推動目標。

黃偉哲表示，食農教育法5月公告實施，然而深耕食農教育活動已有數年之久，將結合中央政策擴大辦相關活動，積極宣導低碳食物里程概念落實「食當季、吃在地」食農教育，增加在地農產品銷售量。

台南麻豆農會教小朋友做文旦果醬，推廣食農教育。記者周宗禎／攝影
台南麻豆農會教小朋友做文旦果醬，推廣食農教育。記者周宗禎／攝影
台南麻豆農會教小朋友做文旦果醬，推廣食農教育。記者周宗禎／攝影
台南麻豆農會教小朋友做文旦果醬，推廣食農教育。記者周宗禎／攝影
台南麻豆農會教小朋友做文旦果醬，推廣食農教育。記者周宗禎／攝影
台南麻豆農會教小朋友做文旦果醬，推廣食農教育。記者周宗禎／攝影

食農教育 文旦 黃偉哲

延伸閱讀

影／台南麻豆國小中央廚房啟用 午餐自辦率六都第一

藍綠交火！謝龍介批文旦通路少 允諾50萬斤中秋後出貨星港

南市府南縣區漁會合作放流布氏鯧鰺魚苗 守護海洋資源

南市「一國中學區一日照」100%達標 黃偉哲：明年再增5處

相關新聞

影／挨批打假球主謀選議員不適格 雨刷：已受法律制裁重新做人

嘉義縣東石鄉出身的職棒假球案主謀「雨刷」蔡政宜，登記參選第四選區議員，上午競總成立，時代力量北市議員參選人劉仕傑發起「路...

【即時短評】嘉義縣議員第四選區減1席 「雨刷」參選激化選戰

嘉義縣議員選舉第4選區（朴子市、六腳鄉、東石鄉）人口減少，議員席次從7席減為6席（含1席婦女保障名額），多達10人參選，...

番路柿子節來了！農會綠色據點老勢大展成果、做公益

有柿子故鄉美稱的嘉義縣番路鄉，位於阿里山腳下距嘉義市區近，吸引許多退休長輩前往居住；番路鄉農會輔導綠色照顧站據點，今年2...

台南下營公所辦「鵝香商圈嘉年華」吃好鵝抽好禮活動

台南市下營區公所結合商圈、夜市自治會、農會及養鵝協會與在地特色店家今天在上帝廟香客大樓會展出「下營鵝桑柚豆元素融入在地美...

南市府南縣區漁會合作放流布氏鯧鰺魚苗 守護海洋資源

台南市長黃偉哲及南縣區漁會總幹事陳崇德今天邀請長平國小師生60餘人，在將軍漁港放流5000尾布氏鯧鰺魚苗，除讓學童體驗瞭...

違規了！雲縣競選旗幟還不能掛 因為「這時間未到」

距離年底大選僅剩1個月多月，雲林縣大街小巷已掛滿參選人大大小小競選旗幟或布條；然而，依雲林縣管理規則規定，競選廣告物在投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。