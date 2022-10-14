影／台南麻豆農會教小朋友做文旦果醬 推廣食農教育

台南市麻豆區農會下午在5012柚意思生態果園舉辦「食農教育」活動，結合在地農產實作，在地安業國小4年級21名學生學習熬煮文旦果醬；市長黃偉哲到場體驗、覺得十分有趣。

安業國小校長陳宏吉表示，為強深食農教育效果，特別編撰「柚寶養成記」課程計畫，每周一節課提供1至6年級學生教學，除從作物栽培管理到食品加工基本知識介紹；更透過走進田野教室使學生實際感受，讓學生有系統學習「農地到餐桌」食農知識達成深化學習目標。

農業局長李建裕表示，麻豆文旦種植歷史悠久，面積居全台之冠，約846 5頃，每年產量達2萬餘噸；為讓在地學生了解所處環境、特色農產品，特別邀請文旦達人5012柚意思生態果園場主李佳翰授課，將豐富經驗透過深入淺出方式、實地導覽完整生動介紹文旦、紅柚生產，教導製作文旦果醬，讓整場活動趣味十足，學生更認識麻豆文旦的栽培管理及生產過程，達成「珍惜食物減少浪費、培養均衡飲食觀念、支持認同在地農業、地產地銷永續農業、深化飲食連結農業、傳承創新飲食文化」的食農教育推動目標。