【即時短評】嘉義縣議員第四選區減1席 「雨刷」參選激化選戰

嘉義縣議員選舉第4選區（朴子市、六腳鄉、東石鄉）人口減少，議員席次從7席減為6席（含1席婦女保障名額），多達10人參選，參選爆炸，職棒打假球案主謀「雨刷」蔡政宜，2016年服刑期滿出獄 ，返鄉參選，與多位參選人票源重疊，4選區成為超級選區，傳出現金賄選，激化選戰。

本屆綠營議員蔡鼎三未就職病逝，綠營議員黃鉦凱轉戰六腳鄉長。綠營副議長陳怡岳是立委陳明文外甥、議員黃嫈珺是前省諮議員黃文峯女兒，還有綠營資深議員姜梅紅，藍營強棒議員李國勝、無黨議員蔡奇璋等5人拚連任，嘉縣水上救生協會理事長呂文正，上次以26票些微差距落選，獲綠營提名捲土重來；出身六腳前議員郭西川以無黨參選，個個基層實力堅強。

福靈宮董事「雨刷」蔡政宜，以無黨參選，他過去因中華職棒假球事件簽賭案聲名大噪，獲前東石鄉長李流宋及農會系統支持，與藍綠陣營保持友好關係，「雨刷」已故父親蔡水連曾任東石鄉代會副主席、妹妹是現任鄉代表，叔叔是高雄市6連霸議員蔡慶源，蔡家政治家族，人脈實力深耕。

蔡政宜參選成立競選總部，遭時代力量台北市議員參選人劉仕傑帶群眾拿白布條路過，演說呼籲選民下架「雨刷」，要求為過去打假球案道歉；「雨刷」說，他已接受法律制裁，要重新做人，請鄉親給他機會；就看鄉親埋不埋單，投票給這位更生人參政了？

「雨刷」參選，衝擊同鄉有地緣關係的 蔡奇璋及姜梅紅，蔡奇璋有嘉義區漁會支持，姜梅紅有綠營及縣長翁章梁力挺；另，蔡鼎三兒子蔡建漢未獲民進黨提名，以無黨參戰，延續父親服務精神；前議長余政達助理陳崇榮以無黨再拚議員；4選區席次僧多粥少，參選人個個強棒，與同選區鄉市長參選人結盟，選戰加溫。