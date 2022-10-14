番路柿子節來了！農會綠色據點老勢大展成果、做公益

有柿子故鄉美稱的嘉義縣番路鄉，位於阿里山腳下距嘉義市區近，吸引許多退休長輩前往居住；番路鄉農會輔導綠色照顧站據點，今年2月開班已半年多，藉由柿子節於明後2天在番路農會飲冰柿集辦成果展，阿公阿嬤手作「綠藝品」公益義賣，所得全捐華山文創基金會。

番路鄉農會總幹事趙幸芳表示，邀大家來番路鄉柿子節時，記得前往參觀「綠色照顧站據點成果展」內的阿公阿嬤的作品，給這群「老勢大」鼓勵與掌聲。

行政院農業委員會於109年推動全國31家農、漁會結合在地農業資源及綠色元素，將居住在農村人口視為農村重要人力資源進行發展，盼透過「綠色照顧據點」計畫，推動協助農民及農會，使其獲得時代新知識與技能及行為改變，來翻轉農村人口老化及嚴重流失之現象，同時呼應執行推動地方創生政策。

食農教育向前行，食農綠照伴銀髮，並不是口號，而是要永續執行！總幹事趙幸芳說，農村人口老化、青年外流是事實，近年農會兼顧在地年長者，並創造青年返鄉就業加入青農，農會推動綠色照顧站為據點，並以多功能農事組織，如青年產銷班、家政班、農業志工等，都以綠色元素互動及益康場域互享的方式來布建支援網絡，再結合在地特色食材、文化傳承及農業療育，建立與發展具有地方特色的綠色照顧站，營造友善高齡生活機能環境，協助高齡者在地健康老化的願景。

農會推廣部主任胡芸芸指出，目前番路農會綠色照顧據點有2班約50多人，每周2天上課，農會志工健康管理師會叮嚀長輩平日的生活作息及飲食習慣，還有安排耳穴保健的課程，也以環保概念廢物利用，綠飲食也有懷舊傳統古早味草仔粿，更教導長輩認知飲品、藥物及食品保健認知等，讓長輩多一份安心與健康，營造友善高齡生活環境，達到協助高齡者健康老化的改善生活機能。 番路鄉農會輔導綠色照顧站據點已半年多，藉由明後2天在飲冰柿集辦成果展，阿公阿嬤的「綠藝品」將做公益義賣。