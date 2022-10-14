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台南下營公所辦「鵝香商圈嘉年華」吃好鵝抽好禮活動

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南下營公所辦「鵝香商圈嘉年華」吃好鵝抽好禮活動。圖／公所農建課林建廷提供
台南下營公所辦「鵝香商圈嘉年華」吃好鵝抽好禮活動。圖／公所農建課林建廷提供

台南市下營區公所結合商圈、夜市自治會、農會及養鵝協會與在地特色店家今天在上帝廟香客大樓會展出「下營鵝桑柚豆元素融入在地美食」，宣布23日在廟前封街舉辦「2022年鵝香下營商圈嘉年華」產業文化活動，號召超過200家攤位配合推出活動劵、鵝香劵優惠兌換，還有「摸彩送百樣好禮」。

市長黃偉哲表示，下營有白鵝、紅葚、黑豆及綠柚四寶，也有外銷日本好米弘昌碾米廠的台南16號越光米，物產豐富且營養價值高，台19甲公路鵝肉店家林立，儼然成為知名鵝肉公路，透過產業文化活動行銷，搭配鵝香劵優惠活動，歡迎購買美味好吃燻茶鵝或鹽水鵝一起與家人分享美食。

他說，今天展出阿興168燻茶鵝製作鵝肉高湯、下營豆菜麵及燻茶鵝推行營養滿滿鵝香拉麵，展現鵝肉融入地方小吃的美食，田媽媽餐廳製作鵝香四寶料理及白沐屋推出火雞肉米糕也非常值得推薦，歡迎大家一起來下營鵝香嘉年華活動，吃好鵝抽好禮。

農業局長李建裕表示，活動結合下營休閒農業，15日舉辦下營人文采風微旅行，區公所與下營休閒農業區籌備會推出5個休閒農業景點，包含弘昌碾米廠、白鵝生態休閒農場、一畝田香草莊園、惠生泉有機菇場及下營農會，讓參加民眾體驗食農教育及休閒農業之美，也能品嚐香草美味料理，參加絕對收穫滿滿。

區長李宗翰表示，這次超過200個攤位市集結合商圈、夜市及農會展示農特產品、地方美食及手工藝品之美，保證玲瑯滿目；還有「鵝鄉之星」選拔、鼓勵學子「走出3C束縛，勇敢秀出自己的才藝，在上帝廟公見證下，成為天鵝小公主小王子」，也感謝各國中小及幼兒園踴躍參加活動表演，增添活動熱鬧嘉年華氣氛。公所也邀請特色樂團、變臉表演、街頭魔術及鄉村農場綜藝秀助陣，結合商圈舉辦摸彩送好禮，期待下營經濟產業更蓬勃發展。

台南下營公所辦「鵝香商圈嘉年華」吃好鵝抽好禮活動。圖／公所農建課林建廷提供
台南下營公所辦「鵝香商圈嘉年華」吃好鵝抽好禮活動。圖／公所農建課林建廷提供
台南下營公所辦「鵝香商圈嘉年華」吃好鵝抽好禮活動。圖／公所農建課林建廷提供
台南下營公所辦「鵝香商圈嘉年華」吃好鵝抽好禮活動。圖／公所農建課林建廷提供
台南下營公所辦「鵝香商圈嘉年華」吃好鵝抽好禮活動。圖／公所農建課林建廷提供
台南下營公所辦「鵝香商圈嘉年華」吃好鵝抽好禮活動。圖／公所農建課林建廷提供
台南下營公所辦「鵝香商圈嘉年華」吃好鵝抽好禮活動。圖／公所農建課林建廷提供
台南下營公所辦「鵝香商圈嘉年華」吃好鵝抽好禮活動。圖／公所農建課林建廷提供
台南下營公所辦「鵝香商圈嘉年華」吃好鵝抽好禮活動。圖／公所農建課林建廷提供
台南下營公所辦「鵝香商圈嘉年華」吃好鵝抽好禮活動。圖／公所農建課林建廷提供
台南下營公所辦「鵝香商圈嘉年華」吃好鵝抽好禮活動。圖／公所農建課林建廷提供
台南下營公所辦「鵝香商圈嘉年華」吃好鵝抽好禮活動。圖／公所農建課林建廷提供
台南下營公所辦「鵝香商圈嘉年華」吃好鵝抽好禮活動。圖／公所農建課林建廷提供
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台南下營公所辦「鵝香商圈嘉年華」吃好鵝抽好禮活動。圖／公所農建課林建廷提供
台南下營公所辦「鵝香商圈嘉年華」吃好鵝抽好禮活動。圖／公所農建課林建廷提供
台南下營公所辦「鵝香商圈嘉年華」吃好鵝抽好禮活動。圖／公所農建課林建廷提供
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