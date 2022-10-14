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南市府南縣區漁會合作放流布氏鯧鰺魚苗 守護海洋資源

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南市府南縣區漁會合作放流布氏鯧鰺魚苗、守護海洋資源。記者周宗禎／翻攝
南市府南縣區漁會合作放流布氏鯧鰺魚苗、守護海洋資源。記者周宗禎／翻攝

台南市長黃偉哲及南縣區漁會總幹事陳崇德今天邀請長平國小師生60餘人，在將軍漁港放流5000尾布氏鯧鰺魚苗，除讓學童體驗瞭解「在對的時間及地點，用對的方式放流對的魚種」的正確放流理念外，亦可增裕漁業資源，讓海洋資源樂悠游。

農業局長李建裕指出，這次預計放流布氏鯧鰺魚苗3萬7000尾，由南縣區漁會採購，其中5000尾於將軍漁港利用魚梯進行放流宣導使用，另3萬2000尾將於舊馬沙溝漁港附近海域進行放流。為增加魚苗之存活率，要求放流魚苗大小需在5公分以上，來源則依據行政院農業委員會公告「水產動物海域放流限制及應遵行事項」規定，選購確保健康無病毒害，且領有陸上養殖登記證之養殖場提供，魚苗在健康品質上值得民眾放心。

黃偉哲表示，台南有優質沿近海漁業環境，但近年來受到氣候變遷、汙染、棲地環境破壞及漁撈技術等因素影響沿近海漁業資源。放養跟放生不一樣，放養是將適合的魚苗，在對的時節放在對的地方，希望經由適度的放養、讓將來有更多漁業資源，也希望讓今天放養的海域能夠多一些魚苗，達到漁業資源永續循環生生不息。

農業局說，布氏鯧鰺俗稱金鯧、或紅杉，為中低階魚種，幼魚主要棲息於砂泥底質地形環境，以蝦、蟹及蠕蟲等無脊椎動物為食，可穩定海洋生態系的多樣性結構；成魚則成群棲息於沿岸礁石底質水域，棲息水深約5至20公尺，廣泛分布於印度、太平洋暖水域，台灣主要分布西部及南部，以手釣、延繩釣、或刺網可捕獲，烹煮以清蒸或紅燒皆宜。

南市府南縣區漁會合作放流布氏鯧鰺魚苗、守護海洋資源。記者周宗禎／翻攝
南市府南縣區漁會合作放流布氏鯧鰺魚苗、守護海洋資源。記者周宗禎／翻攝
南市府南縣區漁會合作放流布氏鯧鰺魚苗、守護海洋資源。記者周宗禎／翻攝
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南市府南縣區漁會合作放流布氏鯧鰺魚苗、守護海洋資源。記者周宗禎／翻攝
南市府南縣區漁會合作放流布氏鯧鰺魚苗、守護海洋資源。記者周宗禎／翻攝
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台南市長 黃偉哲 將軍漁港

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