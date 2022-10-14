聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／挨批打假球主謀選議員不適格 雨刷：已受法律制裁重新做人
嘉義縣東石鄉出身的職棒假球案主謀「雨刷」蔡政宜，登記參選第四選區議員，上午競總成立，時代力量北市議員參選人劉仕傑發起「路過」活動，號召球迷路過雨刷競總，呼籲選民下架雨刷；雨刷說，「我過去犯錯，接受法律制裁，返鄉重新做人參選議員，請大家給我一次機會！」
「雨刷」由他叔叔、6連霸高雄市議員蔡慶源、東石前鄉長李流宋、東石農會總幹事張淑芬陪同，走入會場，接受群眾歡呼高喊「凍蒜」，蔡慶源為「雨刷」披綵帶，針對外界球迷批雨刷過去打假球主謀，他說，誰沒有犯錯，姪子已經為過去犯的錯，接受法律制裁，返鄉服務鄉親，做公益改善，請大家給姪子機會，為大家服務。
針對過去打假球遭受責難，蔡政宜說，「我過去犯的錯，已經接受法律制裁，返鄉重新做人，這次參選議員，請大家給我一次機會！」他請託鄉親支持，當選會認真服務鄉親。
「雨刷」競總成立，選區朴子、東石、六腳等3鄉市，湧入逾2千名群眾參加，場面熱烈，還有鋼管女郎車隊助陣，無藍綠政治人物上台，只有蔡慶源、張淑分、在地三塊厝福德廟主委黃三籌致詞，送好菜頭、包子粽子祝賀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言