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影／挨批打假球主謀選議員不適格 雨刷：已受法律制裁重新做人

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
「雨刷」上台接受群眾歡呼。記者魯永明／攝影
「雨刷」上台接受群眾歡呼。記者魯永明／攝影

嘉義縣東石鄉出身的職棒假球案主謀「雨刷」蔡政宜，登記參選第四選區議員，上午競總成立，時代力量北市議員參選人劉仕傑發起「路過」活動，號召球迷路過雨刷競總，呼籲選民下架雨刷；雨刷說，「我過去犯錯，接受法律制裁，返鄉重新做人參選議員，請大家給我一次機會！」

「雨刷」由他叔叔、6連霸高雄市議員蔡慶源、東石前鄉長李流宋、東石農會總幹事張淑芬陪同，走入會場，接受群眾歡呼高喊「凍蒜」，蔡慶源為「雨刷」披綵帶，針對外界球迷批雨刷過去打假球主謀，他說，誰沒有犯錯，姪子已經為過去犯的錯，接受法律制裁，返鄉服務鄉親，做公益改善，請大家給姪子機會，為大家服務。

針對過去打假球遭受責難，蔡政宜說，「我過去犯的錯，已經接受法律制裁，返鄉重新做人，這次參選議員，請大家給我一次機會！」他請託鄉親支持，當選會認真服務鄉親。

「雨刷」競總成立，選區朴子、東石、六腳等3鄉市，湧入逾2千名群眾參加，場面熱烈，還有鋼管女郎車隊助陣，無藍綠政治人物上台，只有蔡慶源、張淑分、在地三塊厝福德廟主委黃三籌致詞，送好菜頭、包子粽子祝賀。

雨刷說，「我過去犯錯，接受法律制裁，返鄉重新做人參選議員，請大家給我一次機會！」記者魯永明／攝影
雨刷說，「我過去犯錯，接受法律制裁，返鄉重新做人參選議員，請大家給我一次機會！」記者魯永明／攝影
「雨刷」(左)由他叔叔、6連霸高雄市議員蔡慶源(右)陪同上台接受群眾歡呼。記者魯永明／攝影
「雨刷」(左)由他叔叔、6連霸高雄市議員蔡慶源(右)陪同上台接受群眾歡呼。記者魯永明／攝影
「雨刷」(左)由他叔叔、6連霸高雄市議員蔡慶源(右)陪同上台接受群眾歡呼。記者魯永明／攝影
「雨刷」(左)由他叔叔、6連霸高雄市議員蔡慶源(右)陪同上台接受群眾歡呼。記者魯永明／攝影
嘉義縣東石鄉出身的職棒假球案主謀「雨刷」蔡政宜，登記參選第四選區議員，上午競總成立。記者魯永明／攝影
嘉義縣東石鄉出身的職棒假球案主謀「雨刷」蔡政宜，登記參選第四選區議員，上午競總成立。記者魯永明／攝影

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