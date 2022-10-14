違規了！雲縣競選旗幟還不能掛 因為「這時間未到」

距離年底大選僅剩1個月多月，雲林縣大街小巷已掛滿參選人大大小小競選旗幟或布條；然而，依雲林縣管理規則規定，競選廣告物在投票前30天才能在指定地點懸掛，「偷跑」或有占用到路燈情形等同違規，縣府環保局連日稽查，目前累計裁處7件。

依據雲林縣懸掛競選廣告物使用管理規則，各候選人在投票前30天，免經申請得在縣府公告指定地點懸掛競選旗幟或布條，不過現在距離11月26日地方公職人員還有43天，路上卻早已充斥各種競選廣告物。

環保局表示，今年3月及9月已函請選舉委員會告知各候選人及政黨，須遵守相關規定進行宣傳。目前斗六、北港、土庫等鄉鎮市接獲5件民眾陳情，已由清潔隊派員拆除；另警方查獲2名行為人違規屬實，函送環保局分別裁罰1200元，

至於以竹架框架式樹立廣告牌的競選廣告物，其涉私人土地部分，權責單位屬建設處管轄，目前獲報4件影響交通安全，已函請相關單位依規定處置；而在架在路口的廣告物則由工務處管轄，須經許可才可使用。

環保局說，將持續請20鄉鎮市公所派遣清潔隊加強巡查及拆除，或由警方針對違規行為人開單，後依廢棄物清理法按次處以1200元至6000元罰鍰，民眾則可透過環保局網站舉報。