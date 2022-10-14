星光馬拉松、鐵人3項周末登場 將交管請台南民眾提前改道

台南鯤喜灣星光馬拉松及台南全國鐵人三項錦標賽，訂於10月15、16日接連登場，屆時將有數千名運動好手齊聚，為府城帶來健康熱血的運動氛圍。台南市警局說，屆時將有交通管制，民眾有要事務必提前改道，若時間允許也能給選手一些鼓勵，讓選手感受台南人的熱情好客。

台南市警局指出，2022台南鯤喜灣星光馬拉松將於周六下午3時在南區鯤鯓里活動中心起跑，計有全馬組（42K）、超半馬組（25K）、挑戰組（13K）、健康組（3K）等4種賽程共2000名跑者，跑者自鯤鯓路起跑，沿清水路往台17線（濱南路、商港路），途經黃金海岸，再返程進入安平商港，最後於晚間11時前再返回鯤鯓里活動中心完成賽事，

主辦單位特別規畫海岸線為賽道，希望跑者能在黃金海岸徐徐的海風吹拂下，綴著星光來場輕鬆浪漫的慢跑約會。

另市府與中華民國鐵人三項運動協會共同主辦的2022台南全國鐵人三項錦標賽則於本周日在安平區觀夕平台清晨5時30分開賽，至12時閉幕。本次賽事分為標準賽（游泳1.5公里、自由車40公里、路跑10公里，合計51.5公里）、標準接力賽、半程賽（游泳0.75公里、自由車20公里、路跑5公里，合計25.75公里）、半程接力賽及騎跑兩項賽。

主辦單位表示，來自全國各地的1210名鐵人選手參賽，為確保選手及民眾安全，活動將於世平路、世平五街、城平路、同平路、安港路、漁濱路、四草大道以及本田路進行部分的交通管制。