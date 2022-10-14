台南市實物愛心銀行逾3萬人受惠 召募志工助更多弱勢
台南市積極推動實物銀行截至今年9月底，在全市5大區設立14處實體店面，服務全市37區弱勢民眾，受益達9500戶次、受益3萬1536人次，並成立實物銀行志工隊，正擴大召募志工，經過專業培訓後，可以幫助更多弱勢民眾。
參加志工培訓的小玲（化名）表示，實物愛心銀行是個暖心助人的地方，因為自己曾受過實物銀行的協助，更懂得珍惜與付出，因此報名本次志工培訓，在課程當中學習整理貨架、防疫登記、陪同領物、掃描物資條碼及協助整理配送包等，期待自己盡快成為實物銀行志工的一員，藉由自己微薄的心力協助改善受助弱勢民眾的生活，讓社會更溫暖。
永康實物銀行委辦單位酵母社會關懷協進會理事長馬榮富表示，志工培訓內容包括實物銀行業務介紹、家訪技巧、同理心等，並透過實際演練使志工經過專業課程培訓後成為助人的一員，未來能以誠懇的態度、友善的關懷，將社會資源傳送給真正需要的家庭。
馬榮富表示，酵母協會已在去年10月經市府社會局同意成立志工隊，同時也積極鼓勵志工完成基礎訓練及特殊訓練，以取得志願服務紀錄冊。
社會局表示，今年起社會局將全市分為永華區、永康區、新豐區、新營區、玉井區等5大區，委由各民間社福團體承辦實物銀行，同時也與民間單位以合作模式設置合作分行，另由委辦單位設置實物分站，為擴增南市實物愛心銀行服務量能，5大區實物愛心銀行均積極招募志工人力，以協助服務據點各項行政庶務工作。
市長黃偉哲感謝許多善心團體捐贈愛心物資，協助市府照顧弱勢民眾，社會局除辦理實物愛心銀行，並積極與各市場合作成立「惜食平台」，目前南市已成立19處愛心惜食平台。市府除了持續運用有限資源佈建更全面的福利設施，也積極媒合及連結社會資源，公私協力讓市民過得更好。
社會局表示，有興趣加入志工行列的民眾，可洽各實物愛心銀行據點電話洽詢或逕上台南市政府社會局官網查詢各實物愛心銀行據點資訊。有經濟困難且有物資需求的市民，也可洽詢實物愛心銀行各分行，或台南市社會局社會救助科06-2995686洽詢。
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