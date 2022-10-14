台南市實物愛心銀行逾3萬人受惠 召募志工助更多弱勢

台南市積極推動實物銀行截至今年9月底，在全市5大區設立14處實體店面，服務全市37區弱勢民眾，受益達9500戶次、受益3萬1536人次，並成立實物銀行志工隊，正擴大召募志工，經過專業培訓後，可以幫助更多弱勢民眾。

參加志工培訓的小玲（化名）表示，實物愛心銀行是個暖心助人的地方，因為自己曾受過實物銀行的協助，更懂得珍惜與付出，因此報名本次志工培訓，在課程當中學習整理貨架、防疫登記、陪同領物、掃描物資條碼及協助整理配送包等，期待自己盡快成為實物銀行志工的一員，藉由自己微薄的心力協助改善受助弱勢民眾的生活，讓社會更溫暖。

永康實物銀行委辦單位酵母社會關懷協進會理事長馬榮富表示，志工培訓內容包括實物銀行業務介紹、家訪技巧、同理心等，並透過實際演練使志工經過專業課程培訓後成為助人的一員，未來能以誠懇的態度、友善的關懷，將社會資源傳送給真正需要的家庭。

馬榮富表示，酵母協會已在去年10月經市府社會局同意成立志工隊，同時也積極鼓勵志工完成基礎訓練及特殊訓練，以取得志願服務紀錄冊。

社會局表示，今年起社會局將全市分為永華區、永康區、新豐區、新營區、玉井區等5大區，委由各民間社福團體承辦實物銀行，同時也與民間單位以合作模式設置合作分行，另由委辦單位設置實物分站，為擴增南市實物愛心銀行服務量能，5大區實物愛心銀行均積極招募志工人力，以協助服務據點各項行政庶務工作。

市長黃偉哲感謝許多善心團體捐贈愛心物資，協助市府照顧弱勢民眾，社會局除辦理實物愛心銀行，並積極與各市場合作成立「惜食平台」，目前南市已成立19處愛心惜食平台。市府除了持續運用有限資源佈建更全面的福利設施，也積極媒合及連結社會資源，公私協力讓市民過得更好。