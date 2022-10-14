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嘉義二延平步道即時影像鏡頭遭轉動 阿管處籲愛護公物

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
阿里山管理處建置二延平步道、太平雲梯、生力農場、觸口遊客中心、牛埔仔愛情大草原及里佳資訊站等6處即時影像，24小時直播。圖／阿里山管理處提供
阿里山管理處建置二延平步道、太平雲梯、生力農場、觸口遊客中心、牛埔仔愛情大草原及里佳資訊站等6處即時影像，24小時直播。圖／阿里山管理處提供

阿里山管理處在YouTube頻道上，有24小時直播阿里山6處即時美景，前天深夜二延平步道即時影像，遭不明人士「轉動鏡頭」，經廠商緊急檢視，已恢復；阿管處表示，精密儀器遭外力扳動有損傷可能，呼籲大家，愛護公物，如有遊客看到不法的行為，請嚴加制止。

為讓大家在家也能看見阿里山美景！交通部觀光局阿里山國家風景區管理處2019年以來已陸續建置二延平步道、太平雲梯、生力農場、觸口遊客中心、牛埔仔愛情大草原及里佳資訊站等6處觀光即時影像，並於阿里山管理處YT頻道上，24小時直播即時美景。

阿管處今年9月也建置第一支4K林業鐵路火車即時影像，民眾在家就能觀賞阿里山奮起湖的山城景緻及經典的阿里山小火車，還能觀看天氣、車流及人潮，作為行程安排的參考，上線一個多月奮起湖單一即時影像就超過33萬以上觀看數，瀏覽時間超過2.5萬小時以上。

阿管處長洪維新表示，為打造遠距、智慧旅遊服務，讓無法到當地觀光的旅客，利用手機、平板、電腦及智慧電視等載具，透過串流媒體平台隨時欣賞阿里山7大景點美景，即時影像的架設，儼然是上山賞景的遊客及上山捕捉美景的攝影愛好者出發前必備之行前工具，除可先得知當地天氣狀況預作準備之外，遊客不用再單靠運氣，就可觀賞到阿里山風景區山巒起伏的即時美景。

阿里山管理處建置二延平步道、太平雲梯、生力農場、觸口遊客中心、牛埔仔愛情大草原及里佳資訊站等6處即時影像，24小時直播。圖／阿里山管理處提供
阿里山管理處建置二延平步道、太平雲梯、生力農場、觸口遊客中心、牛埔仔愛情大草原及里佳資訊站等6處即時影像，24小時直播。圖／阿里山管理處提供
阿里山管理處建置二延平步道、太平雲梯、生力農場、觸口遊客中心、牛埔仔愛情大草原及里佳資訊站等6處即時影像，24小時直播。圖／阿里山管理處提供
阿里山管理處建置二延平步道、太平雲梯、生力農場、觸口遊客中心、牛埔仔愛情大草原及里佳資訊站等6處即時影像，24小時直播。圖／阿里山管理處提供
阿管處今年9月建置第一支4K林業鐵路火車即時影像，在家就能觀賞阿里山奮起湖山城及阿里山小火車。圖／阿里山管理處提供
阿管處今年9月建置第一支4K林業鐵路火車即時影像，在家就能觀賞阿里山奮起湖山城及阿里山小火車。圖／阿里山管理處提供

阿里山 奮起湖 太平雲梯

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