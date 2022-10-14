嘉義二延平步道即時影像鏡頭遭轉動 阿管處籲愛護公物

阿里山管理處在YouTube頻道上，有24小時直播阿里山6處即時美景，前天深夜二延平步道即時影像，遭不明人士「轉動鏡頭」，經廠商緊急檢視，已恢復；阿管處表示，精密儀器遭外力扳動有損傷可能，呼籲大家，愛護公物，如有遊客看到不法的行為，請嚴加制止。

為讓大家在家也能看見阿里山美景！交通部觀光局阿里山國家風景區管理處2019年以來已陸續建置二延平步道、太平雲梯、生力農場、觸口遊客中心、牛埔仔愛情大草原及里佳資訊站等6處觀光即時影像，並於阿里山管理處YT頻道上，24小時直播即時美景。

阿管處今年9月也建置第一支4K林業鐵路火車即時影像，民眾在家就能觀賞阿里山奮起湖的山城景緻及經典的阿里山小火車，還能觀看天氣、車流及人潮，作為行程安排的參考，上線一個多月奮起湖單一即時影像就超過33萬以上觀看數，瀏覽時間超過2.5萬小時以上。