假球案雨刷選嘉縣議員競總成立 時力議員參選人「帶隊路過」
嘉義縣東石鄉出身、職棒假球案主謀「雨刷」蔡政宜，登記參選第四選區議員，讓不少球迷震驚，上午「雨刷」競總成立，時代力量北市議員參選人劉仕傑發起「路過」活動，號召球迷路過雨刷競總，大批員警到場警戒，防止意外衝突。
第四選區人口流失，議員席次少1席，10人參選搶6席，競爭激烈，東石福靈宮董事、綽號「雨刷」的蔡政宜以無黨籍參選，備受矚目。他曾因中華職棒簽賭案聲名大噪，獲東石前鄉長李流宋農會系統支持。李流宋說，「雨刷」過去出外打拚，多年前返鄉照顧家人，熱心服務地方，挺他參選。
「雨刷」與妹妹、尋求連任東石鄉代表蔡淑惠，兄妹檔一起參選，「雨刷」參選低調，地方人士說，「雨刷」很早部署選戰，投入資源捐款、神明生日遶境、社區活動，常看見「雨刷敬獻」戰旗花籃等，選區掛選舉看板，但他不接受媒體訪問，競總無組織架構，大批鄉親到場祝賀。
劉仕傑說，雖然法律上「雨刷」可以參選，但他身為球迷與球員，實在無法接受這種事，「如果他真的當選，這位曾讓台灣國球幾乎崩壞、差點一蹶不振的人，究竟會造福鄉里，還是魚肉鄉民呢？」呼籲球迷抵制雨刷。
前台南縣議會議長吳健保、「雨刷」蔡政宜及余則彬，被新北地檢署認定是三大假球集團首腦，檢方指出，他們從2006年起涉嫌聯合或個別以重金、美色誘惑或暴力威脅，操控當時職棒兄弟象、中信鯨及LaNew熊隊部分球員打放水球，「雨刷」遭判刑3年8個月定讞2016出獄。
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