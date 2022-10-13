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雲林也有猛男年曆！她買不到消防猛男年曆 召青農大秀肌肉、人魚線
猛男年曆狂潮延燒到雲林縣，農業文創平台創辦人吳佩儒因為過去很難買到消防猛男年曆的經驗，今年乾脆「自己來」，在網路上徵召6名猛男青農參與年曆拍攝，形象照日前陸續在「有朝一日‧西螺小農」粉絲專頁上曝光，首波200本秒殺，預計再推第二波預購及月曆組，詳情可關注粉專。
台中女兒吳佩儒原從事文創設計工作，婚後跟隨務農的夫婿至雲林定居，她為了想以不同方式展現農業面貌，不僅創立「有朝一日‧西螺小農」農業文創平台，以文創方式連結農業行銷，也時常發想有趣的時事梗與人互動，改寫大眾農業印象。
「喜歡欣賞帥哥非單身女性權利」，吳佩儒因外縣市的消防猛男年曆不好買，今年初開始籌備出版「猛男青農年曆」，她曾擔憂會被認為物化農民，內心一度拉扯，不過為了平衡並增加記憶點，還有加入農友故事、主打農產品等，賦予年曆更多意義。
吳佩儒8月在粉專上發出猛男青農召集令後，吸引全台各地10多位農民「應徵」，還有妻子為先生報名，經篩選後，最後由來自雲林元長、莿桐，彰化北斗、宜蘭三星、新竹竹東、屏東內埔26歲至32歲種植蔬果、花卉和多肉植物的青農出線。
猛男青農年曆9月開拍田間形象照，昨天全數拍攝完畢，吳佩儒說，第一波釋出200本已售罄，第二波500本近期開放預購，預計再推出月曆組合，滿足大眾所需，未來還會再結合劇場呈現農業。
猛男青農年曆已掀起轟動，6名猛男青農目前單身，不少購買年曆的粉絲「敲碗」舉辦見面會，吳佩儒規畫年底前推出單身聯誼，辦理田間晚餐，讓大家走進農村，另有趣的是，也有美女農夫表達「抗議」，要求設計團隊比照辦理，因此明年會再呈現其他主題，請民眾拭目以待。
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