嘉義縣首處銀髮人才服務據點 今天民雄點揭牌辦理徵才

嘉義縣政府與國立中正大學攜手合作建構的首處銀髮人才服務據點，今天在民雄鄉揭牌營運，6家廠商提供36個以上中高齡職缺；縣長翁章梁表示，據點可以開發職缺，並由專業人員評估中高齡求職狀況做到最好的媒合，意義很重大。

今年在嘉義縣65歲以上高齡人口已達10萬5037人，占人口數21.46%，為全台最高齡縣市，協助中高齡就業以及開發退休人力再運用，已成為重中之重的議題。

民雄鄉保生街銀髮人才服務據點今天揭牌營運，由縣長翁章梁、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署技正楊慶元、中正大學副校長郝鳳鳴等人聯合啟動，現場提供36個以上中高齡職缺，另在求職資訊平台（Line ID @774wrbaf）提供217個多元中高齡職缺，協助銀髮族再就業。

今天活動有全聯、全家便利商店、四季春紅社企、派出食品行、陽明長照、芳御生活美學等廠商釋出36個以上職缺，為彈性的部分工時工作，適合55歲以上中高齡重返職場，現場投遞履歷有16人，同時據點也提供職涯諮詢、就業諮詢、足部健康評估、輔具展示及手沖咖啡教學等服務。

翁章梁說，據點可以開發職缺，並由專業人員評估中高齡求職狀況做到最好的媒合，意義很重大，是專屬中高齡人士尋找二度就業的好選擇，未來也會以此為經驗繼續拓展其他鄉鎮，讓銀髮人才發揮所長，經驗傳承。

郝鳳鳴說，高齡化及少子化影響，企業運用中高齡及高齡者人力緩解缺工備受期待，專法109年施行後，與勞青處及勞工關係學系教授周玟琪團隊合作，從基礎的求才求職媒合到開發創新社區服務就業機會，已陸續協助102名銀髮求職民眾再就業，高齡者豐富的工作經驗或技能，能帶領青年提升技能、適應職場、鼓勵企業多進用中高齡員工，解決用人需求。