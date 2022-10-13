雲林馬鳴山五年千歲盛大登場 編教材深耕文化

雲林縣馬鳴山鎮安宮五年千歲大科是國家重要民俗，每年吸引全台超過500個自然聚落參與，北起彰化，南至臺南，農曆9月起為期1個月熱鬧非凡，農曆10月最後3天在鎮安宮周圍有水邊迎送王、三朝清醮等活動，今年首次在香庄神轎安裝GPS，也編撰五年千歲文化資產教材，讓文化向下扎根。

馬鳴山鎮安宮主委章金樹說，今年適逢2022年歲次壬寅五年大科辦理，為弘揚文化、凝聚信眾，特別舉辦五年千歲大科啟動儀式，號召信眾踴躍參與，也首次編輯「五年千歲文化資產教材」，將於五年大科期間出版，提供國小課程使用，將台灣重要民俗文化向下扎根。

馬鳴山五年千歲文化發展協會理事長陳良政也說，教材由政治大學華人宗教研究中心博士洪瑩發提供研究資料，並邀請長期推廣地方文化的教師洪麗雯、李思諭編輯課本及教師手冊，配合學校鄉土課程讓文化深耕，未來也會建置五年千歲文化中心網站與香庄資料庫，上傳數位資源供教師使用。

陳良政也說，今年還特別出版一本「馬鳴山五年千歲文化小百科」，由政治大學博士洪瑩發和民俗影像紀錄李永倫合作，內容圖文並茂、淺顯易懂，適合作為認識五年千歲的入門書籍，將陸續提供給各地香庄與國小。