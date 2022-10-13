快訊

蔡壁如論文遭認定違反學術倫理 德明科大撤銷碩士學位

日觀光巴士富士山附近翻覆 1人心肺停止、30多人輕重傷

高鐵台中站傳搶案！交易虛擬幣200萬現金遭劫 警逮1人偵辦中

雲林馬鳴山五年千歲盛大登場 編教材深耕文化

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮五年千歲大科是國家重要民俗，今年適逢五年大科盛大舉辦啟動儀式。圖／鎮安宮提供
雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮五年千歲大科是國家重要民俗，今年適逢五年大科盛大舉辦啟動儀式。圖／鎮安宮提供

雲林縣馬鳴山鎮安宮五年千歲大科是國家重要民俗，每年吸引全台超過500個自然聚落參與，北起彰化，南至臺南，農曆9月起為期1個月熱鬧非凡，農曆10月最後3天在鎮安宮周圍有水邊迎送王、三朝清醮等活動，今年首次在香庄神轎安裝GPS，也編撰五年千歲文化資產教材，讓文化向下扎根。

馬鳴山鎮安宮主委章金樹說，今年適逢2022年歲次壬寅五年大科辦理，為弘揚文化、凝聚信眾，特別舉辦五年千歲大科啟動儀式，號召信眾踴躍參與，也首次編輯「五年千歲文化資產教材」，將於五年大科期間出版，提供國小課程使用，將台灣重要民俗文化向下扎根。

馬鳴山五年千歲文化發展協會理事長陳良政也說，教材由政治大學華人宗教研究中心博士洪瑩發提供研究資料，並邀請長期推廣地方文化的教師洪麗雯、李思諭編輯課本及教師手冊，配合學校鄉土課程讓文化深耕，未來也會建置五年千歲文化中心網站與香庄資料庫，上傳數位資源供教師使用。

陳良政也說，今年還特別出版一本「馬鳴山五年千歲文化小百科」，由政治大學博士洪瑩發和民俗影像紀錄李永倫合作，內容圖文並茂、淺顯易懂，適合作為認識五年千歲的入門書籍，將陸續提供給各地香庄與國小。

章金樹表示，今年五年大科最盛大儀式將在農曆10月最後3天的三朝祈安清醮，褒忠鄉、東勢鄉人都會共襄盛舉，最後1天各香庄也會在各自的聚落進行犒軍與贊普等儀式，今年盛大舉辦，預計會有日本慶應大學、馬來西亞等地學者前來參訪，提供即時位置與路線，可以上https://pro.godroad.tw/2022MMSZAG/查詢動態。

雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮五年千歲大科是國家重要民俗，今年適逢五年大科盛大舉辦。圖／鎮安宮提供
雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮五年千歲大科是國家重要民俗，今年適逢五年大科盛大舉辦。圖／鎮安宮提供
雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮五年千歲大科是國家重要民俗，今年適逢五年大科盛大舉辦。圖／鎮安宮提供
雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮五年千歲大科是國家重要民俗，今年適逢五年大科盛大舉辦。圖／鎮安宮提供
雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮五年千歲大科是國家重要民俗，今年適逢五年大科盛大舉辦啟動儀式。圖／鎮安宮提供
雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮五年千歲大科是國家重要民俗，今年適逢五年大科盛大舉辦啟動儀式。圖／鎮安宮提供

馬來西亞 文化資產 神轎

延伸閱讀

綠營批張麗善誇大政績 他們淡定回10字

草嶺公路半程馬拉松30日開跑 21k挑戰難度高

雲林新住民嘉年華登場 免費品嘗異國料理 還可抽黃金

檢察總長邢泰釗赴雲林 提供選舉查賄「祕方」

相關新聞

嘉義縣首處銀髮人才服務據點 今天民雄點揭牌辦理徵才

嘉義縣政府與國立中正大學攜手合作建構的首處銀髮人才服務據點，今天在民雄鄉揭牌營運，6家廠商提供36個以上中高齡職缺；縣長...

雲林馬鳴山五年千歲盛大登場 編教材深耕文化

雲林縣馬鳴山鎮安宮五年千歲大科是國家重要民俗，每年吸引全台超過500個自然聚落參與，北起彰化，南至臺南，農曆9月起為期1...

嘉義沿山地帶「再。嘉義－鄉村藝術行動」15日開展

2022嘉義沿山地帶藝術行動「再。嘉義－鄉村藝術行動」從本周15日到11月6日，連續4個周末進行展演；15件地景藝術裝置...

南市「一國中學區一日照」100%達標 黃偉哲：明年再增5處

台南市社會局今天舉辦「一國中學區一日照布建百分百」記者會，宣布台南率先六都達成「一國中學區一日照布建百分百」的目標，見證...

全台最大梅花鹿麻豆開箱 逾20萬竹片編織好吸睛

全台最大梅花鹿在這裡！台南麻豆總爺藝文中心新設立大型地景裝置藝術，藝術家劉哲安歷經逾2個月，使用逾20萬竹片編織成大型梅...

嘉義新港鄉衛生所明年2月中將完工 規畫醫療及長照棟

嘉義縣新港鄉衛生所新建工程，目前進度近70％，預計明年2月中完工。縣長翁章梁與衛生局長趙紋華等人，今天到場視察工程；翁章...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。