嘉義沿山地帶「再。嘉義－鄉村藝術行動」15日開展

2022嘉義沿山地帶藝術行動「再。嘉義－鄉村藝術行動」從本周15日到11月6日，連續4個周末進行展演；15件地景藝術裝置作品，分別在竹崎、番路、中埔及大埔鄉展出主題藝術節，以嘉義的人文地理學概念為經，流經嘉義縣的溪流為緯，架構起嘉義縣藝術行動的行動論述，要用全新觀點，描繪嘉義的文化生活圈。

今天會上安排現代舞、凱渥模特兒走秀演出，為活動增添風采，更邀請知名烘培師吳寶春出席，與本地烘培坊協同創，以東石小麥及在地當季新鮮水果製作而成的麵包，與大家分享嘉義好滋味，吳寶春說，用在地的食材製作才能讓大家認識嘉義，從「吃」融入生活，這些食材都是嘉義的驕傲。

「藝術並非遙不可及，而是日常生活的一部分！」策展人向家弘表示，藝術家致力將流域之中的那些人、那些事再一次書寫，就是「再」這個字的核心詮釋，運用「藝術輪庄的行動，在地交陪的策略」，從土地出發來書寫在地人文故事，再次詮釋藝術，同時輪替深入詮釋地方。

縣長翁章梁表示，藝術行動所展出場域，沿著台三線竹崎、番路、中埔到大埔鄉，展現常民生活文化與藝術家結合的藝術能量，5年的行動計畫，將18鄉鎮繞一圈，盼讓在地嘉義人審思反思自己的嘉義，及讓全台民眾，再一次來看看，不一樣的嘉義。

來自全台各地的藝術家與嘉義縣沿山11個社區居民，共同創作15件地景藝術裝置作品，位置如下，在竹崎鄉的竹崎親水公園內有「竹雨嬉遊」、「蜂育／豐裕」、「灣果聚香」、「綻放」4件作品；番路鄉的牛埔仔愛情大草原有「柿柿同心」、「土匪夫妻」、「凝望」3件作品；中埔鄉的中埔農創園區有「瓜瓜一嘉親」、「月灣下的祝福」及中埔街區的「日月同輝」3件作品；大埔鄉街區與湖濱公園有「水分子2」、「蛻變」、「2021曾文大旱地質紀念碑」、「野燒藝術行動／大埔燒」及「山麻雀之歌」5件作品。