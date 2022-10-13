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南市「一國中學區一日照」100%達標 黃偉哲：明年再增5處

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市一學區一日照中心長輩參與多元課程及健康促進，延緩老化預防失智。圖／社會局提供
台南市一學區一日照中心長輩參與多元課程及健康促進，延緩老化預防失智。圖／社會局提供

台南市社會局今天舉辦「一國中學區一日照布建百分百」記者會，宣布台南率先六都達成「一國中學區一日照布建百分百」的目標，見證台南市長照服務邁進新的里程碑，為市民持續打造長照相伴零距離的友善環境，市長黃偉哲表示，要再接再厲，希望明年再增加5至10個日照中心的點。

黃偉哲說，下年度要持續佈點，要超過百分之百，對於一些日照或長照需求比較高的地區、行政區，還要繼續設，有的國中學區可能有2個、3個，或是有其它的方式，明年我們希望能再增加5至10個日照中心的點，能夠讓長者得到更綿密普遍的照顧。

社會局表示，「一國中學區一日照」是南市府響應中央長照2.0的重要目標，台南市共畫分63個國中學區，東山區東原國中學區為設置日照中心最後一塊拼圖，已完成「一國中學區一日照」之目標，為六都第一，期盼藉由普及布建長照2.0資源，長者白天到日照中心，除了由專業人員提供照顧服務，也可以與年齡相仿的長者相伴，對身心健康的維持有相當大的幫助，讓子女可以安心就業、就學，夜間再返家一起共享天倫之樂，減輕家庭的照顧壓力，實踐在地健康老化長照政策。

社會局指出，今年9月底南市總人口數為185萬880人，其中65歲以上老年人口達32萬9786人，占本市人口17.82%，台南市已進入高齡社會，長期照顧服務不可或缺，透過公私協力的方式，集合在地資源及全方位服務，讓長者能在地安老，並舒緩照顧者長期的照顧負荷。因東山區東原國中學區，較不易取得合法土地及建物使用執照，經社會局多次努力溝通及積極布建，率先六都達成一國中學區一日照布建目標，為台南市長照服務邁進另一個新的里程。

社會局表示，台南市老人福利有三項是六都第一，分別是「長照服務涵蓋率、社區照顧關懷據點服務長輩涵蓋率及一國中學區一日照佈建完成率」。台南市長照2.0提供多元化整合性照顧服務，有需求民眾可至南市長期照顧管理中心網站 或撥打長照專線1966洽詢，讓長照資源遍布台南市每個角落。

台南市長黃偉哲今天啟動東山區東原國中學區設置日照中心最後一塊拼圖，台南市完成「一國中學區一日照」的目標。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲今天啟動東山區東原國中學區設置日照中心最後一塊拼圖，台南市完成「一國中學區一日照」的目標。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲今天啟動東山區東原國中學區設置日照中心最後一塊拼圖，台南市完成「一國中學區一日照」的目標。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲今天啟動東山區東原國中學區設置日照中心最後一塊拼圖，台南市完成「一國中學區一日照」的目標。記者吳淑玲／攝影

長照 黃偉哲

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