南市「一國中學區一日照」100%達標 黃偉哲：明年再增5處

台南市社會局今天舉辦「一國中學區一日照布建百分百」記者會，宣布台南率先六都達成「一國中學區一日照布建百分百」的目標，見證台南市長照服務邁進新的里程碑，為市民持續打造長照相伴零距離的友善環境，市長黃偉哲表示，要再接再厲，希望明年再增加5至10個日照中心的點。

黃偉哲說，下年度要持續佈點，要超過百分之百，對於一些日照或長照需求比較高的地區、行政區，還要繼續設，有的國中學區可能有2個、3個，或是有其它的方式，明年我們希望能再增加5至10個日照中心的點，能夠讓長者得到更綿密普遍的照顧。

社會局表示，「一國中學區一日照」是南市府響應中央長照2.0的重要目標，台南市共畫分63個國中學區，東山區東原國中學區為設置日照中心最後一塊拼圖，已完成「一國中學區一日照」之目標，為六都第一，期盼藉由普及布建長照2.0資源，長者白天到日照中心，除了由專業人員提供照顧服務，也可以與年齡相仿的長者相伴，對身心健康的維持有相當大的幫助，讓子女可以安心就業、就學，夜間再返家一起共享天倫之樂，減輕家庭的照顧壓力，實踐在地健康老化長照政策。

社會局指出，今年9月底南市總人口數為185萬880人，其中65歲以上老年人口達32萬9786人，占本市人口17.82%，台南市已進入高齡社會，長期照顧服務不可或缺，透過公私協力的方式，集合在地資源及全方位服務，讓長者能在地安老，並舒緩照顧者長期的照顧負荷。因東山區東原國中學區，較不易取得合法土地及建物使用執照，經社會局多次努力溝通及積極布建，率先六都達成一國中學區一日照布建目標，為台南市長照服務邁進另一個新的里程。