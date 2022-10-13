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全台最大梅花鹿麻豆開箱 逾20萬竹片編織好吸睛

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
〈醒祂 你的鹿/我的路〉地景藝術創作出自藝術家劉哲安之手，創作2個多月，手指編織過程傷痕處處貼滿貼布。記者謝進盛／攝影
〈醒祂 你的鹿/我的路〉地景藝術創作出自藝術家劉哲安之手，創作2個多月，手指編織過程傷痕處處貼滿貼布。記者謝進盛／攝影

全台最大梅花鹿在這裡！台南麻豆總爺藝文中心新設立大型地景裝置藝術，藝術家劉哲安歷經逾2個月，使用逾20萬竹片編織成大型梅花鹿栩栩如生，讓遊客驚豔不已。

「2022 Mattauw大地藝術季」以「曾文溪的一千個名字」為題，周六在麻豆總爺藝文中心登場。市府今在麻豆總爺藝文中心邀請塔山之歌鄒族古謠傳唱祈福。

出身台南柳營的劉哲安，近年來地景作品受到外界矚目，其中位於台9線旁花蓮縣富里鄉農會建置的多座利用稻編、竹片等材料完成的黑猩猩、恐龍等大型地景裝置藝術，不乏出自他之手。

他這次在總爺藝文中心耗費2個多月完成〈醒祂 你的鹿/我的路〉地景藝術創作，作品以竹結構配合竹編技法，打造高達6米、長12米全台最大梅花鹿，號稱運用20萬竹片耗費2個多月編織完成，今由市長黃偉哲首度開箱，看到眼前栩栩如生作品，與會者驚豔連連。

作品隱喻著過去400年來嘉南平原一帶平埔族群與梅花鹿曾經瀕臨消失，然在原民文化意識抬頭下，西拉雅文化又逐漸受到重視並復興，見證曾文溪流域所孕育出多樣面貌南島文化。

文化局長葉澤山說，「2022 Mattauw大地藝術季」，本月15日至明年1月29日，展覽地點分為3大展區，包含總爺藝文中心、大隆田與渡拔地區，共集結13位策展人提出「小、水、竹、影、植、土、農、聲、原」等9大子計畫，以當代藝術創作呈現，結合62位藝術家、60件作品參展，安排超過100場文化探索體驗活動，希望藝術季後作品可以永久保留，讓更多朋友有機會一睹作品風采。

台南市長黃偉哲開箱邀請各地遊客來欣賞。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲開箱邀請各地遊客來欣賞。記者謝進盛／攝影
〈醒祂 你的鹿/我的路〉地景藝術創作吸睛，吸引遊客拍照。記者謝進盛／攝影
〈醒祂 你的鹿/我的路〉地景藝術創作吸睛，吸引遊客拍照。記者謝進盛／攝影
〈醒祂 你的鹿/我的路〉地景藝術創作出自藝術家劉哲安之手。記者謝進盛／攝影
〈醒祂 你的鹿/我的路〉地景藝術創作出自藝術家劉哲安之手。記者謝進盛／攝影
台南麻豆總爺藝文中心新設置全台最大梅花鹿地景裝置藝術，運用逾20萬竹片編織而成栩栩如生。記者謝進盛／攝影
台南麻豆總爺藝文中心新設置全台最大梅花鹿地景裝置藝術，運用逾20萬竹片編織而成栩栩如生。記者謝進盛／攝影

梅花鹿 台南 裝置藝術

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