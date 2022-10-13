全台最大梅花鹿麻豆開箱 逾20萬竹片編織好吸睛

全台最大梅花鹿在這裡！台南麻豆總爺藝文中心新設立大型地景裝置藝術，藝術家劉哲安歷經逾2個月，使用逾20萬竹片編織成大型梅花鹿栩栩如生，讓遊客驚豔不已。

「2022 Mattauw大地藝術季」以「曾文溪的一千個名字」為題，周六在麻豆總爺藝文中心登場。市府今在麻豆總爺藝文中心邀請塔山之歌鄒族古謠傳唱祈福。

出身台南柳營的劉哲安，近年來地景作品受到外界矚目，其中位於台9線旁花蓮縣富里鄉農會建置的多座利用稻編、竹片等材料完成的黑猩猩、恐龍等大型地景裝置藝術，不乏出自他之手。

他這次在總爺藝文中心耗費2個多月完成〈醒祂 你的鹿/我的路〉地景藝術創作，作品以竹結構配合竹編技法，打造高達6米、長12米全台最大梅花鹿，號稱運用20萬竹片耗費2個多月編織完成，今由市長黃偉哲首度開箱，看到眼前栩栩如生作品，與會者驚豔連連。

作品隱喻著過去400年來嘉南平原一帶平埔族群與梅花鹿曾經瀕臨消失，然在原民文化意識抬頭下，西拉雅文化又逐漸受到重視並復興，見證曾文溪流域所孕育出多樣面貌南島文化。