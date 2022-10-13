聽新聞
test
0:00 / 0:00
全台最大梅花鹿麻豆開箱 逾20萬竹片編織好吸睛
全台最大梅花鹿在這裡！台南麻豆總爺藝文中心新設立大型地景裝置藝術，藝術家劉哲安歷經逾2個月，使用逾20萬竹片編織成大型梅花鹿栩栩如生，讓遊客驚豔不已。
「2022 Mattauw大地藝術季」以「曾文溪的一千個名字」為題，周六在麻豆總爺藝文中心登場。市府今在麻豆總爺藝文中心邀請塔山之歌鄒族古謠傳唱祈福。
出身台南柳營的劉哲安，近年來地景作品受到外界矚目，其中位於台9線旁花蓮縣富里鄉農會建置的多座利用稻編、竹片等材料完成的黑猩猩、恐龍等大型地景裝置藝術，不乏出自他之手。
他這次在總爺藝文中心耗費2個多月完成〈醒祂 你的鹿/我的路〉地景藝術創作，作品以竹結構配合竹編技法，打造高達6米、長12米全台最大梅花鹿，號稱運用20萬竹片耗費2個多月編織完成，今由市長黃偉哲首度開箱，看到眼前栩栩如生作品，與會者驚豔連連。
作品隱喻著過去400年來嘉南平原一帶平埔族群與梅花鹿曾經瀕臨消失，然在原民文化意識抬頭下，西拉雅文化又逐漸受到重視並復興，見證曾文溪流域所孕育出多樣面貌南島文化。
文化局長葉澤山說，「2022 Mattauw大地藝術季」，本月15日至明年1月29日，展覽地點分為3大展區，包含總爺藝文中心、大隆田與渡拔地區，共集結13位策展人提出「小、水、竹、影、植、土、農、聲、原」等9大子計畫，以當代藝術創作呈現，結合62位藝術家、60件作品參展，安排超過100場文化探索體驗活動，希望藝術季後作品可以永久保留，讓更多朋友有機會一睹作品風采。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言