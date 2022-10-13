快訊

台積電今公布Q3大賺逾一股本 每股獲利達10.83元續創新高

直播／今本土新增53356例、病歿29例 境外移入增65例

台股帶量下殺、37家跌停 收近兩年最低12,810點

台南運用無人機空拍 提升遊蕩犬管制成效

中央社／ 台南13日電

台南市政府與雲林科技大學團隊合作，以無人機空拍並運用AI科技，調查遊蕩犬族群動向，盼更精確投放誘捕籠並提升管制效率，有效減少人犬衝突案件。

台南市政府農業局今天在七股區舉辦無人機空拍與運用AI調查遊蕩犬分布記者會，簡報說明並實際操作以無人機調查、掌握遊蕩犬出沒地點及族群情況。

農業局長李建裕簡報指出，台南沿海地區屬遊蕩犬重點管制區域，動保處平時派員至現場勘查管制，運用誘捕籠、大型圍籬與麻醉槍等制式工具，優先將追車咬人犬隻予以捕捉移除，後續推廣作為工作犬提供認養。

李建裕指出，沿海地區犬隻警覺性高，加上幅員遼闊不易追蹤犬群動向，台南市動保處今年與雲林科技大學團隊合作，運用無人機調查沿海區域性遊蕩犬動向，可更精確投放誘捕籠，鎖定問題犬隻捕捉，並可評估運用於麻醉槍捕捉工作時對犬隻的追蹤模式。

市長黃偉哲表示，遊蕩犬問題一直是各界關心議題，既要保護人也要保護狗，這套人工智慧技術可協助讓捕捉更有效率，短期目標除藉以提升犬隻管制效能，中長程目標為控制遊蕩犬族群數量後並逐步減量，盼有效率減少人犬衝突案件發生。

黃偉哲指出，運用無人機的機動性與滯空性，不用接近遊蕩犬也能取得影像，進而有效進行沿海地區遊蕩犬管理，在市民人身安全與動物生存權之間共創雙贏。

延伸閱讀

提升管制成效 台南首創以無人機調查沿海遊蕩犬

謝龍介批舊議會被糟蹋了 黃偉哲陣營：他不關心地方建設

街頭批台南交通…宣傳車卻違停？謝辦駁：是停在黃線

驚豔！南市文化局大地藝術季 入夜開箱更有fu

相關新聞

嘉義新港鄉衛生所明年2月中將完工 規畫醫療及長照棟

嘉義縣新港鄉衛生所新建工程，目前進度近70％，預計明年2月中完工。縣長翁章梁與衛生局長趙紋華等人，今天到場視察工程；翁章...

國慶焰火落幕 議員批負債加重 嘉縣府：創造逾5億觀光效益

睽違18年，重返嘉義縣故宮南院園區外施放的國慶焰火落幕，吸引逾25萬人參與，無黨籍議員何子凡說，歷年最高花費的煙火秀，花...

雲林新住民嘉年華登場 免費品嘗異國料理 還可抽黃金

雲林新住民人數增加，已逾1萬6000人，因疫情已多年無法回家、無法看望父母，累積濃厚思鄉之情，雲林縣舉辦新住民嘉年華暨新...

提升管制成效 台南首創以無人機調查沿海遊蕩犬

台南市府農業局動保處與雲科大合作，全國首創「無人機空拍與運用AI調查遊蕩犬分布」，透過無人機調查遊蕩犬動向，動保處說，除...

國際獅子會拋磚引玉 捐贈南市消防局自動心臟電擊機

國際獅子會300-D1區2022-2023災害警覺委員會今天上午捐贈40組自動心臟電擊訓練機給台南市府消防局，由副市長戴...

嘉市翻轉救助思維 參與公共服務兌換夢想商品

嘉義市政府推動「嘉意Dream Life」方案，透過弱勢家庭主動參與公共服務或公部門工作，提升自我價值、城市認同以及共榮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。