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居民憂國道工程便道不保 南市議員張世賢斡旋保存

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南白河居民憂國三便道不保，經市議員張世賢斡旋保存。圖 ／張世賢服務處提供
台南白河居民憂國三便道不保，經市議員張世賢斡旋保存。圖 ／張世賢服務處提供

高公局南區工程處在國三台南白河段施作補強橋墩的一條約150公尺施工便道，工程完工居民憂心便道將拆除，經台南市議員張世賢今居中斡旋，便道確定獲保留，將委由白河區公所代管。

這條便道位於南165線白河區竹門段善主公廟旁，長約150、寬4公尺，原是路碎石路，並由國公局改舖柏油，以利補強橋墩，但補強工程現已竣工，當地附近居民憂心便道會被拆除，轉向市議員張世賢協助保留。

張世賢今邀請市政府工務局與白河區公所人員前往勘查，除向高公局工程處人員反映他們的心聲，也委請白河區公所邀工程人員與與居民協調，以利便道交白河區公所代管養護。

白河區竹門里長陳新店、昇安里長張春美等人今早都前往關心，感謝張世賢居中斡旋。

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