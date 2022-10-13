快訊

台積電今公布Q3大賺逾一股本 每股獲利達10.83元續創新高

直播／今本土新增53356例、病歿29例 境外移入增65例

台股帶量下殺、37家跌停 收近兩年最低12,810點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義新港鄉衛生所明年2月中將完工 規畫醫療及長照棟

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣新港鄉衛生所新建工程，目前進度近70％，預計明年2月中完工。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣新港鄉衛生所新建工程，目前進度近70％，預計明年2月中完工。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣新港鄉衛生所新建工程，目前進度近70％，預計明年2月中完工。縣長翁章梁與衛生局長趙紋華等人，今天到場視察工程；翁章梁指示，相關單位嚴加監督，讓工程順利完工，提供新港鄉民最優質的服務，更舒適的活動空間。

翁章梁表示，衛生所身兼醫療資源及提供公共衛生政策執行任務，新港鄉衛生所隨著地方行政中心遷移，由鄉公所無償提供完整土地，於去年2月27日動土，衛生所建置於鄉公所旁，規畫醫療及長照2棟大樓。

新港鄉衛生所新建工程，衛生福利部挹注工程經費5480萬元，嘉縣府自籌1488萬4000元，共計6968萬4000元，為地上3層的醫療棟及地上2層長照棟，總樓地板面積約為756坪；醫療棟，將提供衛生所原有的相關服務、長照棟，規畫為日照中心，完善地方的長照資源，落實嘉義縣政「在地安養、在地老化」的不老社區願景。

衛生局長趙紋華表示，新港鄉衛生所新建工程獲中央補助施工期間，因物價通膨各項工程材料漲價經費短絀，縣府更是不遺餘力增加經費1200萬，使工程能順利進行；趙紋華指出，嘉義縣已邁入超高齡社會，老年人口比例全國之冠，衛生所的設計以長者需求為核心，整合醫療與長照，未來將提供醫療及預防保健「身心健康一條龍」服務，讓所有的鄉親樂活在嘉。

嘉義縣新港鄉衛生所新建工程，縣長翁章梁與衛生局長趙紋華等人，今天到場視察工程進度。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣新港鄉衛生所新建工程，縣長翁章梁與衛生局長趙紋華等人，今天到場視察工程進度。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣新港鄉衛生所新建工程，為地上3層的醫療棟及地上2層長照棟，總樓地板面積約為756坪。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣新港鄉衛生所新建工程，為地上3層的醫療棟及地上2層長照棟，總樓地板面積約為756坪。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣新港鄉衛生所新建工程，目前進度近70％，預計明年2月中完工。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣新港鄉衛生所新建工程，目前進度近70％，預計明年2月中完工。圖／嘉義縣政府提供

長照 翁章梁

延伸閱讀

王育敏至監察院檢舉翁章梁濫用縣府資源 翁：配合調查

影／國民黨赴監察院 檢舉嘉義縣長翁章梁涉嫌濫用縣府資源

公費九價子宮頸癌HPV疫苗開打 翁章梁視察協同中學接種站

雲嘉海域爭霸戰 雲林議員籲勿讓外傘頂洲淪為失落沙洲

相關新聞

嘉義新港鄉衛生所明年2月中將完工 規畫醫療及長照棟

嘉義縣新港鄉衛生所新建工程，目前進度近70％，預計明年2月中完工。縣長翁章梁與衛生局長趙紋華等人，今天到場視察工程；翁章...

國慶焰火落幕 議員批負債加重 嘉縣府：創造逾5億觀光效益

睽違18年，重返嘉義縣故宮南院園區外施放的國慶焰火落幕，吸引逾25萬人參與，無黨籍議員何子凡說，歷年最高花費的煙火秀，花...

雲林新住民嘉年華登場 免費品嘗異國料理 還可抽黃金

雲林新住民人數增加，已逾1萬6000人，因疫情已多年無法回家、無法看望父母，累積濃厚思鄉之情，雲林縣舉辦新住民嘉年華暨新...

提升管制成效 台南首創以無人機調查沿海遊蕩犬

台南市府農業局動保處與雲科大合作，全國首創「無人機空拍與運用AI調查遊蕩犬分布」，透過無人機調查遊蕩犬動向，動保處說，除...

國際獅子會拋磚引玉 捐贈南市消防局自動心臟電擊機

國際獅子會300-D1區2022-2023災害警覺委員會今天上午捐贈40組自動心臟電擊訓練機給台南市府消防局，由副市長戴...

嘉市翻轉救助思維 參與公共服務兌換夢想商品

嘉義市政府推動「嘉意Dream Life」方案，透過弱勢家庭主動參與公共服務或公部門工作，提升自我價值、城市認同以及共榮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。