嘉義新港鄉衛生所明年2月中將完工 規畫醫療及長照棟

嘉義縣新港鄉衛生所新建工程，目前進度近70％，預計明年2月中完工。縣長翁章梁與衛生局長趙紋華等人，今天到場視察工程；翁章梁指示，相關單位嚴加監督，讓工程順利完工，提供新港鄉民最優質的服務，更舒適的活動空間。

翁章梁表示，衛生所身兼醫療資源及提供公共衛生政策執行任務，新港鄉衛生所隨著地方行政中心遷移，由鄉公所無償提供完整土地，於去年2月27日動土，衛生所建置於鄉公所旁，規畫醫療及長照2棟大樓。

新港鄉衛生所新建工程，衛生福利部挹注工程經費5480萬元，嘉縣府自籌1488萬4000元，共計6968萬4000元，為地上3層的醫療棟及地上2層長照棟，總樓地板面積約為756坪；醫療棟，將提供衛生所原有的相關服務、長照棟，規畫為日照中心，完善地方的長照資源，落實嘉義縣政「在地安養、在地老化」的不老社區願景。