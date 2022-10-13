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嘉義新港鄉衛生所明年2月中將完工 規畫醫療及長照棟
嘉義縣新港鄉衛生所新建工程，目前進度近70％，預計明年2月中完工。縣長翁章梁與衛生局長趙紋華等人，今天到場視察工程；翁章梁指示，相關單位嚴加監督，讓工程順利完工，提供新港鄉民最優質的服務，更舒適的活動空間。
翁章梁表示，衛生所身兼醫療資源及提供公共衛生政策執行任務，新港鄉衛生所隨著地方行政中心遷移，由鄉公所無償提供完整土地，於去年2月27日動土，衛生所建置於鄉公所旁，規畫醫療及長照2棟大樓。
新港鄉衛生所新建工程，衛生福利部挹注工程經費5480萬元，嘉縣府自籌1488萬4000元，共計6968萬4000元，為地上3層的醫療棟及地上2層長照棟，總樓地板面積約為756坪；醫療棟，將提供衛生所原有的相關服務、長照棟，規畫為日照中心，完善地方的長照資源，落實嘉義縣政「在地安養、在地老化」的不老社區願景。
衛生局長趙紋華表示，新港鄉衛生所新建工程獲中央補助施工期間，因物價通膨各項工程材料漲價經費短絀，縣府更是不遺餘力增加經費1200萬，使工程能順利進行；趙紋華指出，嘉義縣已邁入超高齡社會，老年人口比例全國之冠，衛生所的設計以長者需求為核心，整合醫療與長照，未來將提供醫療及預防保健「身心健康一條龍」服務，讓所有的鄉親樂活在嘉。
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