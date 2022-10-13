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國慶焰火落幕 議員批負債加重 嘉縣府：創造逾5億觀光效益

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
睽違18年，重返嘉義縣故宮南院園區外施放的國慶焰火落幕，吸引逾25萬人參與。圖／嘉縣府提供
睽違18年，重返嘉義縣故宮南院園區外施放的國慶焰火落幕，吸引逾25萬人參與。圖／嘉縣府提供

睽違18年，重返嘉義縣故宮南院園區外施放的國慶焰火落幕，吸引逾25萬人參與，無黨籍議員何子凡說，歷年最高花費的煙火秀，花費8322萬元，享受1晚激情後，要回歸理性，面對現實！好好思考「國債、地方債、基金虧損及破產危機，要怎麼解決？」

何子凡說，國債部分，根據財政部估算，112年度中央政府1年以上公共債務未償餘額將達到6兆6748 億元，換算明年平均每位國民將背負28.7萬元國債。

地方債部分，截至9月底止，嘉義縣政府1年以上債務未償餘額116.05億元。短期債務未償餘額為17億元。嘉縣民平均每人債務負擔2.72萬元。

何子凡表示，勞動部日前公布最新勞動基金運用績效，今年1至8月收益數虧損3204億元，收益率為負62%，平均每位勞工虧損1.7萬元，甚至超過2008年金融海嘯。政客只顧討好眼前選票，政治家必須思考下一代的未來！

縣府文化觀光局說，城市行銷觀光效益無價，以遊客概估25萬人，觀光效益推估至少5億1525萬元，依觀光局110年台灣旅遊狀況調查，每人每次平均旅遊支出2061元計算觀光效益，縣府尋求國營事業、官股銀行及民間贊助，縣款支出千萬元，每分錢都用在對的地方，以經費效益最大化為優先考量，國慶焰火帶來觀光產值熱潮，迎接焰火慶典，中央補助有限，無人機展演廠商贊助。

睽違18年，重返嘉義縣故宮南院園區外施放的國慶焰火落幕，吸引逾25萬人參與。圖／嘉縣府提供
睽違18年，重返嘉義縣故宮南院園區外施放的國慶焰火落幕，吸引逾25萬人參與。圖／嘉縣府提供

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