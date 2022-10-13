雲林新住民嘉年華登場 免費品嘗異國料理 還可抽黃金

雲林新住民人數增加，已逾1萬6000人，因疫情已多年無法回家、無法看望父母，累積濃厚思鄉之情，雲林縣舉辦新住民嘉年華暨新住民之夜，讓新住民齊聚一堂解思鄉心情，10月16日在虎尾周五夜市舉辦，除有精彩表演、限量異國料理免費品嘗，也有空氣清靜機、黃金墜飾等抽獎活動。

縣長張麗善說，愛是沒有分國界的，雲林是新住民最好的家、最大的後盾，新住民人口逐漸成長至1萬6000多名，為幫助新住民緩解疫情下無法回家的思鄉之情，舉辦新住民之夜及新住民嘉年華，創造新住民交流機會，3900份異國料理可免費品嘗，也有精彩異國舞蹈表演。

雲林縣新住民同心關懷協會理事長曹麗娟說，因為疫情的關係，新住民已有多年時間沒有回家，也沒有機會看望父母，所以真的很想家，非常感謝雲林舉辦嘉年華活動，凝聚新住民姊妹的力量，一起團結同心緩解思鄉之情。

鎮長丁學忠說，活動內容多元，有限量異國美食品嘗、兒童氣墊遊戲、家電抽獎活動、新住民表演，也邀請歌手李子森、李家歡和首名越南籍華語流行音樂歌手杜艷嬌莉演出，活動當天現場拍照打卡並上傳粉絲專頁，就有機會把黃金墜飾帶回家。