提升管制成效 台南首創以無人機調查沿海遊蕩犬

台南市府農業局動保處與雲科大合作，全國首創「無人機空拍與運用AI調查遊蕩犬分布」，透過無人機調查遊蕩犬動向，動保處說，除達到管制效率與掌握行蹤，也提升遊蕩犬捕捉效率。

遊蕩犬四竄衍生追撞民眾受傷若有所聞，農業局動保處運用空拍機希望有效掌握其動向，今上午在七股區頂山里發表成果，雲林科技大學助理教授陳靜茹及特聘教授吳先晃團隊現場說明操作定位要訣，市長黃偉哲也出席。

黃偉哲說，南市將無人機技術應用於農業上，包括荔枝椿象防治可達到省工省時及減少農藥使用量、漁光島近海蚵棚的偵測可提升管理效能，現今更進一步應用於遊蕩犬管控上。

農業局長李建裕說，台南沿海地區屬遊蕩犬重點管制區域，動保處平時皆派員至現場勘查管制，運用誘捕籠、大型圍籬與麻醉槍等制式工具，優先將追車咬人犬隻予以捕捉移除，後續推廣做為工作犬提供認養，惟沿海地區犬隻警覺性高，且幅員遼闊不易追蹤犬群動向，有時淪為「盲抓」。運用無人機調查沿海區域性遊蕩犬動向，確認犬群族群數、出沒處與動線，可更精確投放誘捕籠以提升犬隻管制效率。

陳靜茹說，運用無人機可調查遊蕩犬動向，確認犬群族群數、出沒處與動線，可更精確投放誘捕籠以提升犬隻管制效率，鎖定問題犬隻精準捕捉，協助犬隻源頭管理，並可評估運用於麻醉槍捕捉工作時對犬隻追蹤模式，藉此提升與精進動物管制效能。

動保處長吳名彬說，資料統計，南市遊蕩犬年捕捉量約3000多隻，去年增加至4000多隻，動保處今年7月起開始以無人機輔助，7至9月已捕捉200多隻，較去年同期140多隻增加，更能精準掌握遊蕩犬動向。