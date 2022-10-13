嘉市翻轉救助思維 參與公共服務兌換夢想商品

嘉義市政府推動「嘉意Dream Life」方案，透過弱勢家庭主動參與公共服務或公部門工作，提升自我價值、城市認同以及共榮感，且可更換夢想商品。市長黃敏惠表示，今年夢想Online擴大升級，將生活周遭所需要的食、衣、住、行、育、樂融入兌換品項當中，號召更多民間團體、企業共同投入，創造社會福利的新價值。

嘉義市政府表示，嘉意Dream Life方案的發想，是為了翻轉過去救助的思維，提升弱勢家庭自立的能力及促進社區參與的機會，透過勞動服務轉換點數，運用點數去兌換生活所需的物品、學費及服務等，方案的經費也是透過民間團體捐贈經費、物資，各公私部門釋出臨時人力協助之勞務服務，由社會處媒合家庭成員投入工作，工作時間可配合弱勢家庭彈性選擇，化被動等待扶助為主動追求改變，藉由改變的過程提升對於社會的認同與共榮感，進而達到政府與社會大眾的雙贏。

市府表示，1小時公共服務可以換20個點數，每個點數價值10元，每年最高可換5千點，也就是說每年最高可以有5萬元更換日常用品，而且可以逐年累積，這些用品可以是筆電、冷氣、洗衣機、電視機等。

市長黃敏惠表示，市府積極推動脫貧方案，同時邀請民間單位共同協力，為更貼近弱勢族群的需求，在「以社區為本」概念下，將生活周遭所需要的食、衣、住、行、育、樂融入兌換品項當中，號召更多民間團體、企業共同投入，帶動城市的認同與共融，創造社會福利的新價值。

社會處處長林家緯表示，過去參與計畫的弱勢民眾達178人次，成功兌換夢想商品者達116人次，今年度方案經費來源不僅有公部門經費，更挹注民間資源的力量，也將夢想Online擴大升級2.0版本，不同以往只能夠兌換3C、家電器具及交通工具，而是將夢想商品從實體物品擴增到服務，融入食、衣、住、行、育、樂等生活面向，因此也更名為「嘉意Dream Life」。

玉皇宮附設慈善會支持市府團隊贊助50萬元，為期3年，希望透過市府的創新方案，創造有意義的資源再造，讓新世代真正的脫離貧窮。