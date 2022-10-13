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嘉市翻轉救助思維 參與公共服務兌換夢想商品

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市玉皇宮附設慈善會支持市府團隊贊助50萬元，嘉義市長黃敏惠（中）代表接受。記者李宗祐／攝影
嘉義市玉皇宮附設慈善會支持市府團隊贊助50萬元，嘉義市長黃敏惠（中）代表接受。記者李宗祐／攝影

嘉義市政府推動「嘉意Dream Life」方案，透過弱勢家庭主動參與公共服務或公部門工作，提升自我價值、城市認同以及共榮感，且可更換夢想商品。市長黃敏惠表示，今年夢想Online擴大升級，將生活周遭所需要的食、衣、住、行、育、樂融入兌換品項當中，號召更多民間團體、企業共同投入，創造社會福利的新價值。

嘉義市政府表示，嘉意Dream Life方案的發想，是為了翻轉過去救助的思維，提升弱勢家庭自立的能力及促進社區參與的機會，透過勞動服務轉換點數，運用點數去兌換生活所需的物品、學費及服務等，方案的經費也是透過民間團體捐贈經費、物資，各公私部門釋出臨時人力協助之勞務服務，由社會處媒合家庭成員投入工作，工作時間可配合弱勢家庭彈性選擇，化被動等待扶助為主動追求改變，藉由改變的過程提升對於社會的認同與共榮感，進而達到政府與社會大眾的雙贏。

市府表示，1小時公共服務可以換20個點數，每個點數價值10元，每年最高可換5千點，也就是說每年最高可以有5萬元更換日常用品，而且可以逐年累積，這些用品可以是筆電、冷氣、洗衣機、電視機等。

市長黃敏惠表示，市府積極推動脫貧方案，同時邀請民間單位共同協力，為更貼近弱勢族群的需求，在「以社區為本」概念下，將生活周遭所需要的食、衣、住、行、育、樂融入兌換品項當中，號召更多民間團體、企業共同投入，帶動城市的認同與共融，創造社會福利的新價值。

社會處處長林家緯表示，過去參與計畫的弱勢民眾達178人次，成功兌換夢想商品者達116人次，今年度方案經費來源不僅有公部門經費，更挹注民間資源的力量，也將夢想Online擴大升級2.0版本，不同以往只能夠兌換3C、家電器具及交通工具，而是將夢想商品從實體物品擴增到服務，融入食、衣、住、行、育、樂等生活面向，因此也更名為「嘉意Dream Life」。

玉皇宮附設慈善會支持市府團隊贊助50萬元，為期3年，希望透過市府的創新方案，創造有意義的資源再造，讓新世代真正的脫離貧窮。

「嘉義Dream Life」啟動暨捐贈會，上午10時市政府八樓會議室辦理，開場演出邀請木劇團以「一人一故事劇場（Playback Theatre）」的方式演出弱勢家庭的困境並宣傳嘉意Dream Life服務方案，由市長黃敏惠致贈感謝狀予玉皇宮附設慈善會投身社會福利不遺餘力。

嘉義市政府推動「嘉意Dream Life」方案，弱勢家庭主動參與公共服務，提升自我價值及共榮感。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府推動「嘉意Dream Life」方案，弱勢家庭主動參與公共服務，提升自我價值及共榮感。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府推動「嘉意Dream Life」方案，弱勢家庭主動參與公共服務，提升自我價值及共榮感。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府推動「嘉意Dream Life」方案，弱勢家庭主動參與公共服務，提升自我價值及共榮感。記者李宗祐／攝影

弱勢家庭 嘉義 黃敏惠

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