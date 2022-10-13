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國際白手杖日近 永康就業中心辦「幫盲就不茫」體驗

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
國際白手杖日近 永康就業中心辦「幫盲就不茫」體驗，安排有限量小禮物贈送。圖 ／永康就業中心提供
國際白手杖日近 永康就業中心辦「幫盲就不茫」體驗，安排有限量小禮物贈送。圖 ／永康就業中心提供

勞動部雲嘉南分署永康就業中心因應10月15日國際白手杖日，安排低視力模擬眼鏡體驗活動，希望讓外界更了解視障者進而體諒、關懷，該中心並準備限量小禮物送給參與體驗者。

永康就業中心表示，白手杖是視障者行動輔具之一，視障者外出時用於辦識環境路況，以利外出行動。民眾若遇到視障朋友時，覺需要協助，請先詢問再提供協助，可讓視障者牽住幫助者手肘部份，切勿拉或推著視障者走路或是從視障者後方牽引。當路況改變或是需要先行離開時，亦請應事先告知，避免視障者產生緊張與恐懼情緒。

永康就業中心說，配合「國際白手杖日」，即日起至11月13日每日上午9點至11點在永康就業中心臨櫃辦理「幫盲就不茫」體驗活動，該中心說，近年來3C產品帶來生活便利，但也因為長時間近距離使用，眼睛受造成傷害，希望藉此呼籲求職民眾對視力愛護，另民眾亦可矇眼持白手杖體驗，了解視障者日常行動，若於日常生活中遇到視障者時可以適時提供協助。

永康就業中心即日起至10月14日辦理線上徵才活動，有24家廠商逾2千個職缺，提供有轉職及求職需求的民眾就業平台，歡迎求職者踴躍上網投遞履歷，更多訊息可上雲嘉南分署網站：https://goo.gl/R7nenb/或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽：（06）2038560。

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