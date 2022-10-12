驚豔！南市文化局大地藝術季 入夜開箱更有fu

台南市政府文化局今晚為2022 Mattauw大地藝術季在大隆田展區舉辦暖身活動，邀請市長黃偉哲開箱本次亮點展件《沉水流光》，入夜作品五光十色，讓與會者驚豔不已。

Mattauw大地藝術季，以透過作品詮釋曾文溪沿岸人文、風情特色，將於本月15日在麻豆總爺藝文中心開幕，展覽地點分為 3 大展區，包含總爺藝文中心、大隆田與渡拔地區，邀請大家一同走入曾文溪生活紋理。

其中，大隆田展區位於大隆田生態文化園區，參展藝術作品以巨型藝術裝置、攝影作品及光環境展件為主軸，包括辛綺的《沉水流光》及《光環境》、安聖惠的《療癒系列》、王昱心的《MATA的凝視》、沈昭良潛行攝影隊作品，以及伊祐．噶照《和大地撐起的家》等作品。

文化局說，本次大隆田展區亮點展件《沉水流光》，由藝術家辛綺透過巧思及特殊創作手法，並運用不同色彩螢光線材、光絲、及燈纜等多媒材，將原為軍營的大隆田，打造成別具特色的「夜光森林」，有如擁抱「曾文溪」水流感覺。

視覺效果上呈現水的動感，辛綺更依據每棵樹的氣根、莖脈及生長走向，以光絲呈現水被樹木往上吸住的動感，營造出「曾文溪」水流氛圍，更表達水在大自然生命裡不可或缺，呼應夜光森林的生命力。

大地藝術季總策展人南藝大副教授龔卓軍，晚間帶領市長黃偉哲參觀展出作品，大讚大隆田展區所在的大隆田生態文化園區，是少見保存完好自然園區，感謝市府文化局提供策展協助。