快訊

私立大學國際排行碾壓清交成 學者曝大學衝高分數有「門路」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

驚豔！南市文化局大地藝術季 入夜開箱更有fu

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府文化局「大地藝術季」周六登場，今晚部分作品先開箱，五光十色線條，令人驚豔不已。圖 ／台南市政府提供
台南市政府文化局「大地藝術季」周六登場，今晚部分作品先開箱，五光十色線條，令人驚豔不已。圖 ／台南市政府提供

台南市政府文化局今晚為2022 Mattauw大地藝術季在大隆田展區舉辦暖身活動，邀請市長黃偉哲開箱本次亮點展件《沉水流光》，入夜作品五光十色，讓與會者驚豔不已。

Mattauw大地藝術季，以透過作品詮釋曾文溪沿岸人文、風情特色，將於本月15日在麻豆總爺藝文中心開幕，展覽地點分為 3 大展區，包含總爺藝文中心、大隆田與渡拔地區，邀請大家一同走入曾文溪生活紋理。

其中，大隆田展區位於大隆田生態文化園區，參展藝術作品以巨型藝術裝置、攝影作品及光環境展件為主軸，包括辛綺的《沉水流光》及《光環境》、安聖惠的《療癒系列》、王昱心的《MATA的凝視》、沈昭良潛行攝影隊作品，以及伊祐．噶照《和大地撐起的家》等作品。

文化局說，本次大隆田展區亮點展件《沉水流光》，由藝術家辛綺透過巧思及特殊創作手法，並運用不同色彩螢光線材、光絲、及燈纜等多媒材，將原為軍營的大隆田，打造成別具特色的「夜光森林」，有如擁抱「曾文溪」水流感覺。

視覺效果上呈現水的動感，辛綺更依據每棵樹的氣根、莖脈及生長走向，以光絲呈現水被樹木往上吸住的動感，營造出「曾文溪」水流氛圍，更表達水在大自然生命裡不可或缺，呼應夜光森林的生命力。

大地藝術季總策展人南藝大副教授龔卓軍，晚間帶領市長黃偉哲參觀展出作品，大讚大隆田展區所在的大隆田生態文化園區，是少見保存完好自然園區，感謝市府文化局提供策展協助。

黃偉哲表示，2022 Mattauw大地藝術季展期從10月15日開始，一直到明年1月29日，長達 77 天，橫跨元旦及農曆春節假期，打造超過 60 件藝術作品、超過 100 場文化探索體驗活動，也希望藝術季後，創作作品可以永久保留下來，讓更多朋友有機會一睹這些精彩作品風采。

台南市政府文化局「大地藝術季」周六登場，今晚部分作品先開箱，台南市長黃偉哲了（右二）等人前往參訪、巡視。圖 ／台南市政府提供
台南市政府文化局「大地藝術季」周六登場，今晚部分作品先開箱，台南市長黃偉哲了（右二）等人前往參訪、巡視。圖 ／台南市政府提供
台南市政府文化局「大地藝術季」周六登場，今晚部分作品先開箱，現場五光十色，令人驚豔不已。圖 ／台南市政府提供
台南市政府文化局「大地藝術季」周六登場，今晚部分作品先開箱，現場五光十色，令人驚豔不已。圖 ／台南市政府提供

曾文 文化局 黃偉哲

延伸閱讀

南市第11座親子館是「市場」改裝 鹽水親子悠遊館今開幕

台南輕旅行 再增新營、下營及麻豆散步導覽路線

「台南散步導覽」新增麻豆等3路線 即日起線上預約

南美館送中央？謝龍介轟黃偉哲 南市府：國家級好處多

相關新聞

參加環騎雲林100K 價值15萬元客製化單車等你拿

雲林縣政府推動全民健康運動年，將把自行車旅遊推向國際，規畫環騎雲林100K系列活動，以單日型「挑戰雲東 台3林徑」結合認...

驚豔！南市文化局大地藝術季 入夜開箱更有fu

台南市政府文化局今晚為2022 Mattauw大地藝術季在大隆田展區舉辦暖身活動，邀請市長黃偉哲開箱本次亮點展件《沉水流...

市場新藍海 南市文旦、紅文旦汁經5年研發今年上市

台南市政府農業局輔導業者歷經5年研發，今年甫推出文旦汁、紅文旦汁，業者更推出鮮切麻豆文旦柚，打進全家超商通路，開拓柚類產...

三校聯合演唱會時間提前 雲科學生怒控：還我聖誕晚會

雲林縣一年一度最受大學生矚目的三校聯合演唱會明將登場，綠營今指控縣長張麗善動用第二預備金，剝奪學生主導演唱會權力，更將活...

公費九價子宮頸癌HPV疫苗開打 翁章梁視察協同中學接種站

嘉義縣九價子宮頸癌疫苗校園巡迴接種，首站下午在民雄鄉協同中學開打，縣長翁章梁由衛生局長趙紋華陪同到場，關心學生接種疫苗情...

雲嘉海域爭霸戰 雲林議員籲勿讓外傘頂洲淪為失落沙洲

雲嘉爭奪外傘頂洲管轄權，上月30日嘉義縣經發局長江振瑋在營建署國土計畫會議中提出調整海域線，引起雲林強烈反彈，雲林縣議員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。