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市場新藍海 南市文旦、紅文旦汁經5年研發今年上市

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
福和生鮮農產公司聯合全家便利商店共同推出「鮮切麻豆文旦柚」。圖 ／台南市政府農業局提供
福和生鮮農產公司聯合全家便利商店共同推出「鮮切麻豆文旦柚」。圖 ／台南市政府農業局提供

台南市政府農業局輔導業者歷經5年研發，今年甫推出文旦汁、紅文旦汁，業者更推出鮮切麻豆文旦柚，打進全家超商通路，開拓柚類產業新藍海。

農曆節氣「秋分」和「霜降」，是南市紅柚、大白柚最佳採收時節，紅、白柚酸甜多汁，富含多種維生素，農業局今開記者會推廣，推薦消費者品嘗。

農業局指出，台南是全國柚類種植最大地區，除文旦柚外，白柚、紅柚產量也是全國最大；大白柚全台種植面積676公頃，南市有208公頃，佔全國4成，產量達6147公噸，年產值約2.8億元。紅柚全國種植面積約80公頃，多種植於麻豆，行情逐年看俏。

農業局表示，多面向協助推廣柚子產業，如產期剛結束文旦柚，除鮮果行銷推廣，今年加工廠商研發製成加工產品，業者福和生鮮農產公司，聯合全家便利商店推出「鮮切麻豆文旦柚」，還有宏宇公司黃金柚子皮乾及綠園牧場歷經5年研發，今年上市文旦汁、紅文旦汁。

麻豆區農會利用文旦柚提煉精油，製成擴香、柚花保養沐浴系列及柚花淨化噴霧，並推出蜂蜜柚子茶、梅柚片兒、柚花咖啡、柚香和風沾醬及柚子蔘和等文旦加工產品，總計使用超過160萬台斤文旦柚，希望消費者除鮮果產品，也能多多購買柚類加工製品。

至於挑選紅柚、大白柚果品要領，農業局建議，外觀部分，紅柚挑選洋梨形狀並呈淡黃色，大白柚選圓球或扁球形且呈黃綠至黃色；果實有沉重感，代表果肉豐厚而水分多。購買後先靜置辭水約一周後風味更佳，將果實置於陰涼、通風處可以保存1至2個月，消費者可直接至農業局網站下載訂購資訊(https://reurl.cc/ERArKk)。

綠園牧場經歷5年研發出的文旦汁、紅文旦汁。圖 ／台南市政府農業局提供
綠園牧場經歷5年研發出的文旦汁、紅文旦汁。圖 ／台南市政府農業局提供
麻豆區農會市售各類柚子加工品，深受市場歡迎。圖 ／台南市政府農業局提供
麻豆區農會市售各類柚子加工品，深受市場歡迎。圖 ／台南市政府農業局提供
農業局行銷科科長陳崇彝（右三）和「皓柚園」陳柏仰（左起）、綠園牧場總經理林揚瑲、麻豆區農會、宏宇農產生技公司、「玉柚園」林志濠，共同推廣紅柚、大白柚及各式加工品。圖 ／台南市政府農業局提供
農業局行銷科科長陳崇彝（右三）和「皓柚園」陳柏仰（左起）、綠園牧場總經理林揚瑲、麻豆區農會、宏宇農產生技公司、「玉柚園」林志濠，共同推廣紅柚、大白柚及各式加工品。圖 ／台南市政府農業局提供

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