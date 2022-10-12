市場新藍海 南市文旦、紅文旦汁經5年研發今年上市
台南市政府農業局輔導業者歷經5年研發，今年甫推出文旦汁、紅文旦汁，業者更推出鮮切麻豆文旦柚，打進全家超商通路，開拓柚類產業新藍海。
農曆節氣「秋分」和「霜降」，是南市紅柚、大白柚最佳採收時節，紅、白柚酸甜多汁，富含多種維生素，農業局今開記者會推廣，推薦消費者品嘗。
農業局指出，台南是全國柚類種植最大地區，除文旦柚外，白柚、紅柚產量也是全國最大；大白柚全台種植面積676公頃，南市有208公頃，佔全國4成，產量達6147公噸，年產值約2.8億元。紅柚全國種植面積約80公頃，多種植於麻豆，行情逐年看俏。
農業局表示，多面向協助推廣柚子產業，如產期剛結束文旦柚，除鮮果行銷推廣，今年加工廠商研發製成加工產品，業者福和生鮮農產公司，聯合全家便利商店推出「鮮切麻豆文旦柚」，還有宏宇公司黃金柚子皮乾及綠園牧場歷經5年研發，今年上市文旦汁、紅文旦汁。
麻豆區農會利用文旦柚提煉精油，製成擴香、柚花保養沐浴系列及柚花淨化噴霧，並推出蜂蜜柚子茶、梅柚片兒、柚花咖啡、柚香和風沾醬及柚子蔘和等文旦加工產品，總計使用超過160萬台斤文旦柚，希望消費者除鮮果產品，也能多多購買柚類加工製品。
至於挑選紅柚、大白柚果品要領，農業局建議，外觀部分，紅柚挑選洋梨形狀並呈淡黃色，大白柚選圓球或扁球形且呈黃綠至黃色；果實有沉重感，代表果肉豐厚而水分多。購買後先靜置辭水約一周後風味更佳，將果實置於陰涼、通風處可以保存1至2個月，消費者可直接至農業局網站下載訂購資訊(https://reurl.cc/ERArKk)。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言